Die Probleme um die Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) entspannen sich am Donnerstag ein wenig. Das systemrelevante Geldhaus nimmt den zuvor von der Schweizerischen Nationalbank angebotenen Milliarden-Kredit in Anspruch. Die CS-Aktie erholt sich deutlich von ihrem Absturz, auch Commerzbank und Deutsche Bank gewinnen hinzu. Aber ist das nachhaltig? Am Mittwoch-Abend haben die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde ...

