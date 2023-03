Lanxess: Mit (Turbo)-Calls auf Erholung setzen

Mit einem Kursrückgang von 29 Prozent seit Anfang Februar 2022 Monats zählt die im MDAX gelistete Aktie des Spezialchemie-Konzerns Lanxess (ISIN: DE0005470405) zu den schwächsten Werten im Index für diesen Zeitraum. Notierte die Aktie noch am 3.2.23 bei 47,83 Euro auf einem 12-Monatshoch, so wird sie mittlerweile bei 33,68 Euro gehandelt. Obwohl der Konzern im widrigen Marktumfeld im Vorjahr das Ergebnis steigern konnte, setzte die aktuell gedämpfte Nachfrage den Aktienkurs auch in den vergangenen Tagen stark unter Druck.

Da die Ergebnisse und der Ausblick durchwegs den Expertenerwartungen entsprochen hatten, bekräftigten Experten in den vergangenen Tagen mit Kurszielen von bis zu 65 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Lanxess-Aktie. Kann sich die Aktie nach den heftigen Kursrückgängen der vergangenen Tage in den nächsten Wochen zumindest kurzfristig auf ihr Niveau vom 14.3.23 bei 38 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 35 Euro

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis bei 35 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SN2GMG7, Bewertungstag 16.6.23, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 33,68 Euro mit 0,22 - 0,23 Euro quotiert.

Gelingt der Lanxess-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 38 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,43 Euro (+87 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,752 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,752 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK7K5Y1, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 33,68 Euro mit 0,40 - 0,41 Euro taxiert.

Legt die Lanxess-Aktie auf 38 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,82 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 27,776 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 27,776 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HB5C428, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 33,68 Euro mit 0,59 - 0,60 Euro gehandelt.

Beim Lanxess-Aktienkurs von 38 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,02 Euro (+70 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lanxess-Aktien oder von Hebelprodukten auf Lanxess-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de