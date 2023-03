Mainz (ots) -Deutschlands Kinderkliniken sind überlastet und stehen vor dem Kollaps. Der Hauptgrund: Es gibt zu wenig Pflegekräfte. "37°" begleitet zwei Pflegerinnen bei ihrer Arbeit auf den Kinderstationen der Medizinischen Hochschule Hannover und dem Universitätsklinikum Münster. Zu sehen ist die 37°-Reportage "Notfall Kinderklinik" am Dienstag, 21. März 2023, 22.15 Uhr, im ZDF und in der ZDFmediathek am Sendetag ab 8.00 Uhr.Betten können nicht belegt werden, weil es nicht genug Personal gibt, um die Kinder versorgen zu können. Operationen müssen verschoben, Kinder in weiter entfernte Kliniken verlegt werden. Pflegerinnen und Pfleger arbeiten am Rand der Belastungsgrenze. "Es ist halt nicht wie bei Büroarbeit, die man liegen lassen und morgen erledigen kann. Das funktioniert hier nicht", so die Münsteraner Kinderkrankenpflegerin Franziska.Auf der neonatologischen Intensivstation der Medizinischen Hochschule in Hannover liegen die kleinsten Patientinnen und Patienten - und die kränksten. An diesem Tag betreut Martina den kleinen Raman. Er ist zu früh geboren, hatte eine Hirnblutung und kämpft mit Lungenproblemen. Ein so schwer krankes Kind wie er sollte eigentlich immer eine sogenannte Eins-zu-eins-Betreuung bekommen. Das heißt: eine Pflegekraft nur für dieses Kind. Aber Martina hat noch andere Kinder auf der Station zu versorgen.Von 24 Betten auf der Neonatologie in Hannover mussten gut ein Drittel "gesperrt" werden - weil es kein Personal gibt, das die Patientinnen und Patienten versorgen könnte. 16 Vollzeitstellen sind zurzeit unbesetzt. So steht die Stationsleitung immer wieder vor der Wahl: die Pflegekräfte mit zu vielen Kindern überlasten oder kranke Kinder abweisen.Diese Sendung wird mit Untertiteln, Audiodeskription und Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zu "37°" im ZDF erreichen Sie Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/37grad) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37-grad),den Film als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-notfall-kinderklinik?) (nach Login)Hier finden Sie die "37°"-Reportagen in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5464785