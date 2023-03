Das Eingreifen der Schweizer Nationalbank bei der Credit Suisse schürte am Morgen die Hoffnung, der DAX könne nach dem schwachen Abschneiden am Mittwoch die Marke von 15.000 zurückerobern. Doch weit gefehlt. Mittlerweile sind die Gewinne deutlich geschrumpft, was mit der bevorstehenden EZB-Sitzung zusammenhängen dürfte. Alle Details dazu im Video.

