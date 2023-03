DJ Couche-Tard kauft Totalenergies' europ Tankstellen-Geschäfte

Von Justina Lee

PARIS (Dow Jones)--Der kanadische Convenience-Store-Betreiber Alimentation Couche-Tard will von Totalenergies Teile des europäischen Einzelhandelsgeschäfts an Tankstellen erwerben. Wie beide Unternehmen mitteilten, hat Alimentation Couche-Tard ein Angebot unterbreitet, in dem das Geschäft in vier Ländern mit 3,1 Milliarden Euro (Enterprise value) bewertet wird.

Übernommen werden soll Totalenergies' Einzelhandelsnetz in Deutschland und den Niederlanden, das mehr als 1.500 Tankstellen umfasst. Totalenergies und Couche-Tard wollen außerdem ein Joint Venture für die mehr als 600 Tankstellen in Belgien und Luxemburg gründen. Couche-Tard soll 60 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten, Totalenergies 40 Prozent.

Durch die Partnerschaft will Totalenergies den Nicht-Kraftstoff-Umsatz der Tankstellen in Belgien und Luxemburg maximieren, in den Ländern ist das Unternehmen Marktführer. In Deutschland und den Niederlanden - in den beiden Länder ist Totalenergies nicht Marktführer - will sich der französische Konzern stattdessen auf die Entwicklung neuer Mobilitätsformen wie Elektro- und Wasserstoffantriebe konzentrieren, um seine Netto-Null-Ziele zu erreichen.

"Die Tankstellen in den vier Ländern werden unter der Marke Totalenergies weitergeführt, solange der Kraftstoff vom Unternehmen geliefert wird, mindestens jedoch fünf Jahre lang", so Totalenergies.

Couche-Tard will die Akquisition unter anderem durch verfügbare Barmittel, bestehende Kreditfazilitäten und ein neues langfristiges Darlehen finanzieren.

Brian Hannasch, CEO von Couche-Tard, bezeichnete die Übernahme als "eine starke geografische Ergänzung zu unserem bestehenden europäischen Netzwerk, die es uns ermöglicht, gemeinsam in einigen der stärksten europäischen Volkswirtschaften zu wachsen".

Couche-Tard rechnet laut Mitteilung mit einem Abschluss der Transaktion noch vor Jahresende, teilte aber mit, "dass es keine Gewissheit gibt, dass das Angebot angenommen und die Transaktion abgeschlossen wird".

March 16, 2023 05:31 ET (09:31 GMT)

