TOKIO (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs von Japan und Südkorea wollen ihre gegenseitige Besuchsdiplomatie wieder aufnehmen. Darauf verständigten sich der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida und der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol am Donnerstag bei ihrem Gipfeltreffen in Tokio. Japan sei "glücklich, ein neues Kapitel" in den Beziehungen beider Nachbarstaaten aufzuschlagen, sagte Kishida seinem Gesprächspartner nach Angaben der Nachrichtenagentur Kyodo.

Es ist das erste Mal seit zwölf Jahren, dass mit Yoon ein südkoreanisches Staatsoberhaupt zu bilateralen Gesprächen Japan besucht. Die beiden US-Verbündeten wollen ihre Streitigkeiten über den Umgang mit Japans Kolonial- und Kriegsvergangenheit überwinden./ln/DP/mis