Essen (ots) -Blumige Osterdeko schafft eine fröhliche Atmosphäre, die für echte Glücksgefühle sorgt und dabei hilft, den grauen Winter schnell zu vergessen. Tollwasblumenmachen.de (https://www.tollwasblumenmachen.de/) präsentiert drei florale DIY-Ideen, die dem Osterfest einen individuellen Touch verleihen und die Vorfreude auf die Feiertagsgäste wecken.Osterkranz als WillkommensgrußEin österlicher Blumenkranz an der Eingangstür versetzt Gäste bereits bei ihrer Ankunft in Osterstimmung. Mit zarten Blüten und Gräsern verschönert der Willkommensgruß das Zuhause mit natürlichen Materialien und frühlingshaften Farbakzenten.Das wird für den Osterkranz benötigt:- Blumen nach Wahl (z.B. Sonnenflügel, Goldrute, Strandflieder, Schleierkraut)- Trockengräser (z.B. Phalaris, Hafer, Massasa)- Strohkranz- Kordel/Schnur- Kleine Dekoeier- Heißklebepistole- SchereSo wird's gemacht:1. Abwechselnd Blumen und Trockengräser auf dem Strohkranz arrangieren und mithilfe der Kordel befestigen.2. Das Gesamtbild mit vereinzelten, kleinen Dekoeiern vervollständigen und diese mit der Heißklebepistole am Kranz ankleben.3. Zum Schluss den Osterkranz mit einer Schnur an die Eingangstür hängen.Farbenfrohe BlumenvaseNeben bunt gefärbten Eiern darf auch ein frischer Frühlingsstrauß beim Osterfest nicht fehlen. Kombiniert ergeben diese beiden Dekoelemente ein verspieltes, farbenfrohes Centerpiece für den Frühstückstisch, das garantiert für gute Laune sorgt.Was für die Ostervase benötigt wird:- Lieblingsblumen der Saison (z.B. Tulpen, Chrysanthemen, Akelei, Skabiose)- Grünes Beiwerk (z.B. Frauenmantel)- Zwei Glaszylindervasen mit unterschiedlichen Durchmessern- Bunte Mini-DekoeierSo wird's gemacht:1. Ein luftiges Bouquet vom Floristen mit Frühlingsblumen nach Wahl binden lassen oder selbst kreativ werden.2. Die kleine Zylindervase in die größere Vase stellen und den Zwischenraum der beiden Vasen mit den Mini-Dekoeiern ausfüllen.3. Die kleine Vase mit frischem Wasser befüllen, die Blumen anschneiden und in dem Gefäß arrangieren.Österliche KleinkunstwerkeEin Osterfest ohne Eier ist unvorstellbar. Dieses Jahr bekommt das wohl wichtigste Ostersymbol einen ganz besonderen Platz auf dem Frühstückstisch. Klassische Eierbecher werden durch Blüten und Gräser zu einem besonderen Dekohighlight auf dem Tisch und bringen die Gäste beim Osterbrunch zum Staunen.Was für die Kleinkunstwerke benötigt wird:- Blumen (z.B. Sonnenflügel, Goldrute)- Gräser (z.B. Thymianzweige, Massasa, Silber-Greiskraut)- Eierbecher- Draht- SchereSo wird's gemacht:1. Aus dem Draht einen Kranzrohling im Durchmesser des Eierbechers formen.2. Die Blumen und Gräser entlang des Rohlings arrangieren und mit Draht daran befestigen.3. Den Eierbecher mitsamt Frühstücksei in der Mitte platzieren.Weitere Bouquet-Inspirationen und Informationen zu verschiedenen Liebesformen gibt es auf Tollwasblumenmachen.de (https://www.tollwasblumenmachen.de/).Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie hier (https://next.zucker-kommunikation.de/index.php/s/PcbokbfE6L84zNa).Abdruck honorarfrei mit Bildquelle "Tollwasblumenmachen.de", Beleg erbeten.Über Tollwasblumenmachen.deTollwasblumenmachen.de (https://www.tollwasblumenmachen.de/) ist eine Initiative von Blumenbüro Holland, die Konsumenten erleben lässt, dass Blumen rundum glücklich machen.Pressekontakt:ZUCKER.KOMMUNIKATIONTORSTRASSE 107. 10119 BERLINMAIL blumen@zucker.berlinFON 0049.30.24 75 87.0WEB www.zucker.berlinOriginal-Content von: Blumenbüro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81644/5464842