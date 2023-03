Pressemitteilung der SOWITEC group GmbH:

SOWITEC group baut Deutschland-Aktivitäten aus: 18-MW-Windpark Hohfleck erreicht nächste Phase der Bauvorbereitung - Baubeginn für 2024 geplant

Die SOWITEC group (SOWITEC), einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, treibt ihre Aktivitäten in Deutschland konsequent voran. Aktuell läuft die Bauvorbereitung für den Windpark Hohfleck in der Heimatgemeinde Sonnenbühl. Nachdem die Rodung planmäßig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...