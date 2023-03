Die Ereignisse an der Börse haben sich seit gestern überschlagen. Die Credit Suisse geriet erneut in den Fokus der Märkte, europäische Bankaktien wurden wieder brutal ausverkauft. Mittlerweile hat die Schweizer Notenbank (SNB) dem Finanzinstitut Milliarden an Liquidität zur Verfügung gestellt. Konkurrenten wie die Deutsche Bank haben hingegen keine akuten Probleme.

Den vollständigen Artikel lesen ...