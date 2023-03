Berlin (ots) -Laut einer neuen repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur beurteilen etwa 40 %* der Befragten in Deutschland, die Qualität ihres Schlafs als schlecht. Guter Schlaf ist jedoch essentiell für das allgemeine Wohlbefinden, die (mentale) Gesundheit sowie die psychische und physische Leistungsfähigkeit. Daher macht es sich der niederländisch Matratzen- und Bettenspezialist Auping zur Aufgabe, den Schlaf auf ein neues Level zu heben und gibt Konsument:innen anlässlich des World Sleep Days am 17. März 2023 fünf nachhaltige Tipps für die Gestaltung des Schlafzimmers. Diese sollen für ruhige Nächte sorgen. Der Mensch verbringt immerhin ein Drittel seines Lebens im Bett - so liegt es nahe, dass auch die Schlafumgebung einen erheblichen Einfluss auf die Nachtruhe hat. Auping zeigt, wie es geht und lässt das Schlafzimmer zum absoluten Wohlfühlraum werden.#1: Die optimale MatratzeDie Wahl der richtigen Matratze spielt eine entscheidende Rolle für den Schlaf und kann die Schlafqualität erheblich beeinflussen. Um beim Schlafen vollständig zu entspannen und Wirbelsäule sowie Gelenke zu entlasten, ist es wichtig, eine Matratze zu wählen, die den individuellen Bedürfnissen wie Schlafposition, Härtegrad und Körpertyp entspricht. Mit Aupings Auswahl an zirkulären Matratzen kommt jeder Körpertyp - X, I, A oder Y - auf seine Kosten. Nachhaltige und erholsame Nächte sind garantiert!#2: Die (Bett-) Basis für erholsamen SchlafSchlafen wie auf Federn - klingt das nicht traumhaft? Was viele jedoch nicht wissen: Die Basis für einen gesunden Schlaf fängt schon bei der Unterfederung an, da sie die Matratze und den Körper optimal stützt und somit zu maximaler Entspannung beiträgt. Aupings Spiralunterfederungen sorgen durch ihre offene Struktur für eine besonders gute Belüftung und helfen somit, den Komfort zu maximieren und die Lebensdauer der Matratze deutlich zu verbessern. Experten-Tipp: Auch die Unterfederung sollte auf die Matratze und den individuellen Körperbau abgestimmt sein.#3: Schlafen wie auf WolkenDurchschlafen und erholt aufwachen - Ein gutes Kopfkissen trägt zu einem entspannten Gefühl am Morgen bei. Das perfekte Zusammenspiel aus ergonomischem Design und hochwertigen Materialien beugt Verspannungen vor und ermöglicht einen erholsamen Schlaf und ein ausgeruhtes Aufwachen. Die Wahl des richtigen Kissens hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der bevorzugten Schlafposition und dem Körperbau. Auping bietet für jeden individuellen Schlafbedarf das richtige Kopfkissen an - Kopf, Nacken und Wirbelsäule werden optimal unterstützt und der Körper bekommt die Ruhe, die er benötigt.#4: Richtig zugedeckt schläft es sich besserEs gibt nichts Schöneres, als sich nach einem langen Tag in die gemütliche Bettdecke zu kuscheln. Aupings Bettdecken erfüllen alle persönlichen Bedürfnisse: Sei es Temperatur, Allergien oder Größe. Mit der Wahl aus Sommer-, Winter- oder Vier-Jahreszeiten-Bettdecken findet jede:r eine passende Decke, die in kalten Nächten optimal wärmt und sich bei heißen Temperaturen auf der Haut federleicht und weich anfühlt. Neben dem optimalen Schlafkomfort bietet Auping Decken an, die aus vollständig hypoallergenen Materialien bestehen. So wird das Bett mit Auping noch gemütlicher und der Schlaf besser.#5: Das Auge schläft mitDas Schlafzimmer ist der wichtigste Raum in unserer Wohnung, denn dort verbringen wir nicht nur viel Zeit, sondern kommen auch zur Ruhe. Daher liegt es nahe, dass neben den ergonomischen Faktoren auch die Ästhetik des Bettes eine wichtige Rolle spielt: Sie hat einen großen Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden und somit auch auf den Schlaf. Die Kombination aus kreativen und modernen Formen mit nachhaltigen und langlebigen Materialien zeichnet Aupings Betten und Boxspringbetten aus. So wird das Schlafzimmer zum absoluten Wohlfühlort und regt zu schönen Träumen an.Weitere Infos zum World Sleep Day: www.auping.com/de/stories/ab-in-die-kisteGood to Know: Im März feiert Auping gleich zwei Mal: Denn neben dem World Sleep Day freut Auping sich über sein drittes B Corp-Jubiläum während des B Corp Monats. B Corps sind Unternehmen, die sich der Verfolgung von sozialen und ökologischen Zielen in Verbindung mit ihren wirtschaftlichen Aktivitäten verschrieben haben. Als B Corp zertifiziertes Unternehmen hat Auping es sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 ein vollständig zirkuläres Produktsortiment anzubieten.Weitere Infos zu Aupings B Corp Kampagne: www.auping.com/de/ueber-auping/nachhaltigkeit/b-corp-monat*Die Angaben stammen aus einer repräsentativen Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Zeitraum August 2022 im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.Pressekontakt:Auping Medienbüro+49 30 349964-23auping@schroederschoembs.comOriginal-Content von: Auping, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72401/5464887