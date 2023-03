Die Silicon Valley Bank ist pleite, die Anleger sind geschockt - keiner weiß, was die Folgen sein werden. Doch ausgerechnet in dieser Phase ist Amazon an der Börse gefragt - seit Freitag hat die Aktie sechs Prozent zugelegt. Laut Morgan Stanley steht bei Amazon wahrscheinlich schon bald eine Wende an.

