Guangzhou, China, 16. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die JINHAN-MESSE, Chinas führende Messe für Heim- und Geschenkartikel, geht vom 21. bis 27. April in Guangzhou in ihre 47 . Runde. 900 Hersteller aus China werden auf der Messe ihre Bestseller und neuen Kollektionen vorstellen.Auf der 47 . JINHAN-MESSE werden neun Kategorien ausgestellt, darunter Wohndekoration, saisonale Dekoration, Accessoires für den Außenbereich und den Garten, dekorative Möbel, Textilien und Haushaltswaren, Küchen- und Esswaren, Düfte und Körperpflegeprodukte, Souvenirs und Geschenkartikel, Spielzeug und Schreibwaren usw.Einkäufer wie Importeure, Großhändler, Einzelhandelsketten und Design-Profis werden von wettbewerbsfähigen Preisen und innovativem Design profitieren und einen Markt voller Dynamik und Möglichkeiten entdecken und erleben. Eine Vielzahl guter Produkte bietet den Käufern vielfältige Möglichkeiten, hilft ihnen, die wahrscheinlichen Bestseller für das kommende Jahr zu finden und einzigartige Produkte, die sich von der Masse abheben.Neben den Buyer Lounges und Erfrischungszonen bietet die JINHAN-MESSE eine Reihe von Dienstleistungen an, wie z. B. Hotelübernachtungen, Shuttlebusse, hochwertige Mahlzeiten, usw., die den Einkäufern ein wirklich komfortables Erlebnis ermöglichen.Dieser siebentägige Messetermin ist eine nachhaltige, bewährte und fortschrittliche Ressource für Importeure, Großhändler, Einzelhandelsketten und Design-Profis. Die JINHAN-MESSE bringt die gesamte Heim- und Geschenkartikelindustrie in China zusammen. Der beste Weg, die Vorteile der JINHAN-MESSE zu erleben, ist, dort zu sein. Holen Sie sich noch heute den kostenlosen Ausweis und beginnen Sie mit der Planung Ihres Besuchs. https://i.jinhanfair.com/en/login?fromUrl=pg-47Tolle Preise gibt es ausschließlich für vorab registrierte Käufer, darunter 30 Flugtickets, 200 Hotelübernachtungen usw. Schließen Sie die Anmeldung für die kommende Messe ab und versuchen Sie sofort Ihr Glück. ( https://i.jinhanfair.com/en/login?fromUrl=pg-47 (https://i.jinhanfair.com/en/login?fromUrl=pg-47))