Die deutschen Autohersteller investieren immer mehr Geld in E-Fahrzeuge. Je besser die Marken sind, desto größer sind die Chancen auf eine zufriedenstellende Rendite. Allerdings ist es eine Herausforderung, dass sich Investitionen in E-Fahrzeuge auszahlen. Einfacher ist es, wenn man Luxuspreise verlangen kann.Von Stephen WilmotThe Wall Street JournalÜbersetzung: Thomas SteerBMW beendete am Mittwoch die Berichtssaison der deutschen Autoindustrie mit einer glanzvollen Jahreskonferenz für Presse und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...