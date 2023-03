EUR/USD: Alle Augen auf die EZB - Nervosität im Bankensektor bleibt

Mit großer Spannung blicken Anleger am Donnerstag auf den EZB-Zinssatzentscheid nebst anschließender Pressekonferenz. Das geldpolitische Event könnte den entscheidenden Impuls in der zweiten Wochenhälfte liefern. Gleichzeitig gilt der Fokus der Unsicherheit im Bankensektor angesichts der jüngsten SVB-Pleite.

Das Währungspaar EUR/USD notiert wenige Stunden vor der EZB-Sitzung bei 1,061 Dollar und damit rund 0,31 Prozent im Plus. Höhe des Zinsschritts nicht in Stein gemeißelt - Anleger blicken auf Leitzinsverkündung Dass der europäische Währungshüter heute Nachmittag um 14:15 Uhr trotz der schwelenden Unsicherheiten im Bankensektor einen Zinsschritt in Höhe von 50 Basispunkten verkünden könnte, bleibt denkbar. Damit läge das Leitzinsniveau bei 3,50 Prozent. Der Einlagenzinssatz für Banken könnte sich entsprechend von 2,50 Prozent auf 3,00 Prozent erhöhen. Gut möglich, dass sich die EZB ihre Strategie in puncto Zinspolitik angesichts der Bankenkrise aber noch mal durch den Kopf gehen lässt. Ein Zinsschritt um lediglich 25 Basispunkte bleibt ebenfalls möglich.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.