Laval, Qc, und Cambridge, England, 16. März 2023 (ots/PRNewswire) -- CTA-Arbeiten zur Erlangung der Genehmigung für den Beginn der klinischen Phase-1-Studie mit LMNL6511 in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 verlaufen planmäßig- Hinzufügung eines Programms zur Entdeckung von GPR40-Agonisten mit dem Ziel der Entwicklung eines neuartigen leberverträglichen GPR40-Agonisten zur Behandlung von Typ-2-Diabetes- Abschluss zum 31. Dezember 2022 mit etwas mehr als 37 Millionen CAD an Barmitteln, die bis Anfang 2024 reichen dürften- Nettoverlust aus fortgeführten Geschäften von 6,6 Millionen CAD in dem am 31. Dezember 2022 beendeten Quartal gegenüber 8,8 Millionen CAD im vierten Quartal 2021- Wiedererlangung der Einhaltung des Mindestangebotspreises für die weitere Notierung am Nasdaq Capital Market- Abschluss des Verkaufs einer nicht zum Kerngeschäft gehörenden Immobilie Ende Dezember 2022 zu einem Kaufpreis von 3.175.000 CAD- Verstärkung des Führungsteams durch die Ernennung von Nicole Rusaw zum Chief Financial Officer und Dr. Gary Bridger zum Interim Chief Scientific Officer im Jahr 2022Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) ("Liminal BioSciences" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Entwicklungsstadium, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger niedermolekularer Therapeutika für Stoffwechsel-, Entzündungs- und Fibrosekrankheiten konzentriert, gab heute seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr bekannt."Wir beginnen das Jahr 2023 in einer aufregenden Position, da wir alle zuvor bekannt gegebenen Meilensteine für unsere GPR84- und OXER1-Antagonisten-Entwicklungsprogramme erreicht haben. Dazu gehört auch die Nominierung von LMNL6511 als Kandidat für die klinische Weiterentwicklung unseres GPR84-Antagonistenprogramms zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen, Entzündungen und/oder Fibrose", erklärte Bruce Pritchard, Chief Executive Officer von Liminal BioSciences. "Wir arbeiten auch an der Auswahl eines führenden Kandidaten für unser OXER1-Antagonistenprogramm, das auf Eosinophil-bedingte Krankheiten abzielt. Darüber hinaus freuen wir uns, heute unser GPR40-Agonisten-Forschungsprogramm als neueste Ergänzung unserer Pipeline bekannt zu geben. Es zielt darauf ab, einen leberverträglichen GPR40-Agonisten als mögliche Behandlung für Typ-2-Diabetes zu identifizieren und zu entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Entwicklungsprogramme das Potenzial haben, uns kommerzielle Chancen in verschiedenen Therapiebereichen zu eröffnen, die mit Stoffwechselerkrankungen, Entzündungen und Fibrose zusammenhängen. Das Herzstück unserer Strategie ist die Fähigkeit, unsere Kandidaten im späteren Stadium voranzutreiben, mit dem Ziel, erstklassige Medikamente zu entwickeln und den Patienten zur Verfügung zu stellen.Am wichtigsten ist, dass wir unsere Plattform zur Entdeckung von Medikamenten und unser Verständnis von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren weiter nutzen, um niedermolekulare Kandidaten zu identifizieren, die genau auf GPCRs abzielen können", erklärte Dr. Gary Bridger, Interim Chief Scientific Officer von Liminal BioSciences. "Unsere Plattform zur Entdeckung von Arzneimitteln basiert auf einer vollständig integrierten Chemie- und Biologieexpertise, die durch unsere umfassenden In-vivo -Fähigkeiten unterstützt wird. Dies hat es uns ermöglicht, unser Entwicklungsprogramm für den GPR84-Antagonisten voranzutreiben. Wir planen, in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 die Genehmigung für den Beginn einer klinischen Phase-1-Studie mit LMNL6511 zu beantragen."Wichtige Prioritäten für 2023Entwicklungsplan für GPR84-Antagonisten- Vorbehaltlich weiterer zufriedenstellender Ergebnisse bei den laufenden Arbeiten zur Beantragung klinischer Studien (CTA) erwarten wir, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 die Genehmigung für den Beginn einer klinischen Phase-1-Studie mit LMNL6511 am Menschen beantragen können.- Laufende In-vivo -Experimente werden es uns voraussichtlich ermöglichen, in den kommenden Monaten eine führende klinische Indikation auszuwählen.Entwicklungsplan für OXER1-Antagonisten- Die Entwicklung potenzieller OXER-1-Antagonisten kommt gut voran. Wir planen, im ersten Halbjahr 2023 einen Hauptkandidaten für die weitere Entwicklung als potenzielle Behandlung für Eosinophilie-vermittelte Erkrankungen zu nominieren, und streben den Beginn einer ersten klinischen Studie am Menschen im Jahr 2024 an.Plan zur Entwicklung des GPR40-Agonisten- Die Weiterentwicklung unseres GPR40-Agonisten-Programms zur Identifizierung und Entwicklung eines neuartigen leberverträglichen GPR40-Agonisten zur Behandlung von Typ-2-Diabetes (T2D). Unser Entwicklungsprogramm für GPR40-Agonisten befindet sich derzeit in der Entdeckungsphase.Während wir die Arbeit an unseren Entwicklungsprogrammen fortsetzen, bewerten wir gleichzeitig die kommerziellen Möglichkeiten für alle unsere Kandidaten. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Programme für den GPR84-Antagonisten, den OXER1-Antagonisten und den GPR40-Agonisten das Potenzial haben, einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf zu decken. Zusätzlich zu diesen Programmen prüfen wir weiterhin andere Entwicklungsmöglichkeiten, um unsere Pipeline zu erweitern.Jüngste Entwicklungen- Im November 2022 haben wir einige Veränderungen in unserem Führungsteam bekannt gegeben. Nicole Rusaw, die seit dem 2. März 2022 als Interims-Finanzvorstand tätig war, wurde zum Finanzvorstand ernannt, und Dr. Gary Bridger, Mitglied des Board of Directors und strategischer Berater des Unternehmens, wurde zum Interim Chief Scientific Officer ernannt. Dr. med. Bridger ist weiterhin Mitglied des Vorstands des Unternehmens.- Im Dezember 2022 haben wir den Verkauf einer nicht zum Kerngeschäft gehörenden Immobilie in Pointe-Claire, Quebec, für einen Kaufpreis von 3.175.000 CAD abgeschlossen.- Im Februar 2023 schlossen wir eine Konsolidierung aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf der Grundlage eines Konsolidierungsverhältnisses von zehn (10) Aktien vor der Konsolidierung für eine (1) Aktie nach der Konsolidierung ab, um die Mindestpreisanforderung für eine fortgesetzte Börsennotierung wieder zu erfüllen, indem wir an mindestens 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen einen Schlusskurs am Nasdaq Capital Market von mindestens 1,00 CAD pro Aktie erzielten.- Im Februar 2023 erhielten wir von der Nasdaq die schriftliche Mitteilung, dass das Unternehmen erneut die Regel nach Nasdaq Listing Rule 5450 Buchstabe (a) Nummer (1) für die weitere Notierung am Nasdaq Capital Market erfüllt.Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das im Dezember 2022 endende GeschäftsjahrAlle Zahlen in diesem Abschnitt sind in kanadischen Dollar angegeben.- Die liquiden Mittel beliefen sich am 31. Dezember 2022 auf 37,1 Millionen CAD, während unser Betriebskapital, d. h. das Umlaufvermögen abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten, 31,2 Millionen CAD betrug.- Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich im vierten Quartal 2022 auf 3,5 Millionen CAD gegenüber 4,5 Millionen CAD im vierten Quartal 2021. Der Rückgang um 1,1 Millionen CAD war hauptsächlich auf geringere Abschreibungen von immateriellen Vermögenswerten, Kosten für klinische Studien und Honorare in Höhe von 0,4 Millionen CAD, 0,5 Millionen CAD bzw. 0,2 Millionen CAD sowie auf eine allgemeine Senkung der Betriebskosten zurückzuführen. Diese Rückgänge wurden teilweise durch einen Anstieg der Kosten für präklinische Studien in Höhe von 0,4 Millionen CAD infolge des Beginns neuer präklinischer Studien im Jahr 2022 ausgeglichen.- Die Verwaltungskosten beliefen sich im vierten Quartal 2022 auf 3,9 Millionen CAD gegenüber 5,8 Millionen CAD im vierten Quartal 2021. Der Rückgang der Verwaltungskosten ist in erster Linie auf einen Rückgang der Ausgaben in Höhe von 1,5 Millionen CAD infolge geringerer Versicherungsprämien für Direktoren und leitende Angestellte zurückzuführen, die sich aus der Verlegung des Unternehmenssitzes von Québec nach Ontario im späteren Verlauf des Jahres 2021 ergaben, sowie auf einen Rückgang der Honorare für Freiberufler in Höhe von 0,5 Millionen CAD und einen Rückgang der Ausgaben für aktienbasierte Zahlungen in Höhe von 0,3 Millionen CAD. Diese Rückgänge wurden teilweise durch einen Anstieg der Gehälter und sonstigen Leistungen in Höhe von 0,7 Millionen Dollar ausgeglichen.- Der Nettoverlust aus fortgeführten Geschäften nach Steuern betrug 6,6 Millionen CAD im vierten Quartal 2022 gegenüber 8,8 Millionen CAD im vierten Quartal 2021. Die Verringerung des Verlustes ist hauptsächlich auf die Verringerung der Verwaltungskosten um 1,9 Millionen CAD zurückzuführen, was die Verringerung der Versicherungskosten widerspiegelt, sowie auf einen Rückgang der Finanzierungskosten um 1,8 Millionen CAD aufgrund der Beendigung aller langfristigen Verbindlichkeiten und einen Rückgang der Ausgaben für FuE um 1,1 Millionen CAD.- Der Gesamtgewinn (-verlust) aus aufgegebenen Geschäftsbereichen belief sich im vierten Quartal 2022 auf einen Gewinn von 2,3 Millionen CAD, verglichen mit einem Verlust von 0,6 Millionen CAD im vierten Quartal 2021. Die Einnahmen des vierten Quartals 2022 umfasste den Gewinn von 2,3 Millionen CAD aus der Veräußerung von Anlagevermögen nach dem Verkauf einer nicht zum Kerngeschäft gehörenden Immobilie im Dezember 2022, die früher Teil des Segments für aus Plasma gewonnenen Therapeutika und als Sachanlagevermögen klassifiziert war, und erfüllte die Kriterien, um in dem am 31. März 2022 beendeten Quartal mit einem Buchwert von 0,8 Millionen CAD als zur Veräußerung vorgesehen eingestuft zu werden. Infolgedessen erhielten wir einen Nettoerlös von 3,2 Millionen CAD aus diesem Verkauf.- Der Nettoverlust belief sich im vierten Quartal 2022 auf 4,2 Millionen CAD, verglichen mit einem Gewinn von 9,3 Millionen CAD im vierten Quartal 2021.Informationen zu Liminal BioSciences Inc.Liminal BioSciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im Entwicklungsstadium, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger und unverwechselbarer niedermolekularer Therapeutika konzentriert, die G-Protein-gekoppelte Rezeptorwege (GPCRs) modulieren. Das Unternehmen entwickelt eigene neuartige niedermolekulare therapeutische Kandidaten mit dem Ziel, die besten/ersten Therapeutika für die Behandlung von Stoffwechsel-, Entzündungs- und Fibrosekrankheiten zu entwickeln, für die ein erheblicher medizinischer Bedarf besteht. Dabei setzt das Unternehmen seine integrierte Plattform für die Arzneimittelentdeckung, seine Expertise in der medizinischen Chemie und sein tiefes Verständnis der GPCR-Biologie ein. Die Pipeline des Unternehmens besteht derzeit aus drei Programmen. Der für die klinische Entwicklung ausgewählte Kandidat LMNL6511, ein selektiver Antagonist für den GPR84-Rezeptor, wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit einer klinischen Phase-1-Studie beginnen. Das Unternehmen entwickelt auch potenzielle OXER1-Antagonisten und GPR40-Agonisten, die sich beide im präklinischen Stadium befinden. Zusätzlich zu diesen Programmen prüft das Unternehmen weiterhin andere Entwicklungsmöglichkeiten, um seine Pipeline zu erweitern.Liminal BioSciences ist in Kanada und im Vereinigten Königreich tätig.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27 A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen erkennbar. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich der Worte "antizipieren", "erwarten", "suggerieren", "planen", "glauben", "beabsichtigen", "schätzen", "anvisieren", "projizieren", "sollten", "könnten", "würden", "möglicherweise", "werden", "prognostizieren" und anderer ähnlicher Ausdrücke, dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Ziele, Strategien und Geschäfte von Liminal BioSciences, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten unter anderem Aussagen über: den Fortschritt der Kandidaten oder Entwicklungsprogramme von Liminal Biosciences, einschließlich des Zeitpunkts und des Ergebnisses der potenziellen Entwicklung der FuE-Programme des Unternehmens wie der Entwicklung von LMNL6511 und unserer Programme zur Entdeckung von GPR40-Agonisten und OXER1-Antagonisten; den Zeitpunkt des Beginns oder die Art der präklinischen und klinischen Studien, einschließlich des erwarteten Beginns einer klinischen Phase-1-Studie mit LMNL6511 in der zweiten Hälfte des Jahres 2023; die in Betracht gezogenen potenziellen Therapiegebiete, einschließlich Eosinophilie-vermittelter Krankheiten und T2D; das Potenzial unserer Entwicklungsprogramme, einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf zu decken; unsere Fähigkeit, unsere Pipeline um neue Entwicklungsmöglichkeiten zu erweitern; unsere Fähigkeit, weiterhin die Regel nach Nasdaq Listing Rule 5450 Buchstabe (a) Nummer (1) zu erfüllen, um am Nasdaq Capital Market notiert zu bleiben; unsere erwartete Liquidität und unsere Fähigkeit, aktiv nach Möglichkeiten zu suchen, nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte oder kommerzielle Möglichkeiten im Zusammenhang mit unseren Vermögenswerten zu veräußern und diese abzuschließen. Diese Aussagen sind "zukunftsorientiert", da sie auf unseren derzeitigen Erwartungen bezüglich der Märkte, in denen wir tätig sind, sowie auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen beruhen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, wenn bekannte oder unbekannte Risiken unser Geschäft beeinträchtigen oder wenn sich unsere Prognosen oder Annahmen als unzutreffend erweisen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier beschriebenen oder prognostizierten abweichen, gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: die Fähigkeit des Unternehmens, Produktkandidaten zu entwickeln, herzustellen und erfolgreich zu vermarkten, falls dies jemals der Fall sein sollte; die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und anderer geopolitischer Spannungen auf die Belegschaft des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb, die klinische Entwicklung, die regulatorischen Aktivitäten und die finanziellen und sonstigen Auswirkungen auf das Unternehmen; die Verfügbarkeit von Geldmitteln und Ressourcen, um FuE-Projekte, die klinische Entwicklung, den Produktionsbetrieb oder Vermarktungschancen zu verfolgen; die erfolgreiche und rechtzeitige Einleitung oder Beendigung von präklinischen und klinischen Studien; die Fähigkeit, Finanzierungs- oder Geschäftsmöglichkeiten in der pharmazeutischen Industrie zu nutzen, Unwägbarkeiten, die allgemein mit Forschung und Entwicklung, klinischen Studien und den damit verbundenen behördlichen Überprüfungen und Genehmigungen verbunden sind; unsere Fähigkeit, die Nasdaq-Notierungsregeln einzuhalten und am Nasdaq Capital Market notiert zu bleiben, sowie allgemeine Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der Folgen von erhöhter Inflation, Bankenzusammenbrüchen und steigenden Zinssätzen. Eine detailliertere Bewertung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von unseren derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den Einreichungen und Berichten, die das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 20-F für das Jahr, das am 31. Dezember 2022 endete, sowie in anderen Einreichungen und Berichten, die Liminal Biosciences von Zeit zu Zeit veröffentlicht. Daher können wir nicht garantieren, dass eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage eintreten wird. Bestehende und potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen und Schätzungen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, selbst wenn neue Informationen aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen verfügbar werden, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen und -vorschriften verlangt.Unternehmenskontakt: Shrinal Inamdar, Associate Director, Investor Relations and Communications, s.inamdar@liminalbiosciences.com, +1 450.781.0115; Medienkontakt: Kaitlin Gallagher, kgallagher@berrypr.com, + 1 212.253.8881View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/liminal-biosciences-meldet-finanzergebnisse-fur-das-vierte-quartal-und-das-jahr-2022-301774027.htmlOriginal-Content von: Liminal BioSciences Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148085/5465020