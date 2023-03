HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Kennziffern des Immobilienkonzerns hätten seinen Prognosen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei hob er den deutlichen Rückgang der Leerstandsquote hervor./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2023 / 08:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

