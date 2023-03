Kapitalerhöhung bei Siemens Energy & kostenlose Informationsangebote

Werbung







Siemens Energy setzte die geplante Kapitalerhöhung um und beschafft somit circa 1,3 Milliarden Euro.



Der börsennotierte Elektro- und Energietechnikhersteller Siemens Energy AG führte die bereits im letzten Jahr angekündigte Kapitalerhöhung durch. Nach Aussage der Finanzvorständin Maria Ferraro war das Interesse an der Kapitalerhöhung so hoch, dass diese fast vierfach überzeichnet wurde. Dabei wurden zu einem Preis von 17,32 € circa 72,7 Millionen Aktien ausgegeben. Ein Teil des Nettoerlöses soll zur Refinanzierung der Komplettübernahme der Siemens Gamesa dienen. Nach jahrelangen Verlusten plant Siemens Energy die Windkrafttochter Siemens Gamesa komplett zu übernehmen, um sie anschließend von der Börse zu nehmen. Die geschätzten Kosten hierfür sollen sich auf vier Milliarden Euro belaufen. Die Siemens Energy Aktie musste Verluste in Höhe von circa 5 % seit Anfang der Woche verzeichnen.











