Wien (www.fondscheck.de) - Die bisherige Präsidentin der Privatbank Edmond de Rothschild, Ariane de Rothschild, übernimmt den Vorstandsvorsitz und damit die operative Verantwortung in der Gruppe. Dies teilte das schweizerisch-französische Geldhaus mit, so die Experten von "FONDS professionell".Der bisherige Bankchef François Pauly gebe per sofort seinen Posten auf, habe es weiter geheißen. Ariane de Rothschild habe nach dem Tod ihres Ehemannes Baron Benjamin de Rothschild im Jahr 2021 das Präsidium der Gruppe übernommen. Als stellvertretende Vorstandschefin rücke Cynthia Tobiano an die Seite der Baronin. ...

