Ein Forschungsteam der Universität Kopenhagen hat in einer Studie herausgefunden, dass wir Fake und Bot-Accounts immer schlechter erkennen. Das liegt auch an der künstlichen Intelligenz der GPT-Modelle. Eine Studie bestätigt, was viele schon wussten: Künstliche Intelligenz macht es leichter, Social-Media-Profile zu fälschen. Dadurch sinkt die Rate erkannter Bots. Ein Team der Universität Kopenhagen hat sich dieses Themas angenommen und ein Experiment mit 375 Teilnehmer:innen durchgeführt. Sie sollten gefälschte KI-Konten in einem Twitter-Feed erkennen - und versagten. Den Forscher:innen zufolge gibt es nur eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...