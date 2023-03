DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:45 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.887,25 -0,1% +0,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.282,00 +0,3% +11,4% Euro-Stoxx-50 4.073,83 +1,0% +7,4% Stoxx-50 3.752,56 +0,6% +2,8% DAX 14.849,04 +0,8% +6,7% FTSE 7.420,26 +1,0% -1,4% CAC 6.963,78 +1,1% +7,6% Nikkei-225 27.010,61 -0,8% +3,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,31 -0,66

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,59 67,61 -0,0% -0,02 -16,1% Brent/ICE 73,75 73,69 +0,1% +0,06 -13,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 42,20 42,91 -1,6% -0,70 -42,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.926,08 1.920,42 +0,3% +5,66 +5,6% Silber (Spot) 22,01 21,80 +1,0% +0,21 -8,2% Platin (Spot) 967,85 964,45 +0,4% +3,40 -9,4% Kupfer-Future 3,90 3,86 +1,1% +0,04 +2,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Ölmarkt kommt es nach dem jüngsten Ausverkauf zu einer Stabilisierung. Die jüngsten Probleme einiger Banken haben Befürchtungen geweckt, dass es zu einer Finanzkrise kommen könnte, die wiederum zu einer Rezession und damit einem geringeren Ölbedarf führen könnte.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen dürfte am Donnerstag zunächst eine abwartende Haltung dominieren. Die Angst vor einer Finanzkrise, ausgelöst am Vortag von neuen negativen Schlagzeilen um die schweizerische Bank Credit Suisse (CS), schwelt weiter und dürfte eine Erholung verhindern. Dass CS sich nun von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) bis zu 50 Milliarden Franken leihen will, beruhigt die Gemüter nur bedingt, auch wenn sich die US-Börsen in Reaktion auf die Nachricht am Mittwoch von ihren Tagestiefs erholten. Denn damit räumte das Kreditinstitut zugleich Kapitalbedarf ein, nachdem ein wichtiger Aktionär angekündigt hatte, kein Geld mehr in die Bank zu pumpen. CS hat aufgrund ihrer Größe systemische Bedeutung für das globale Finanzsystem.

An US-Daten werden am Donnerstag die Baubeginne und -genehmigungen aus dem Februar veröffentlicht. Außerdem die Im- und Exportpreise, ebenfalls aus dem Februar, und der Philadelphia-Fed-Index für März.

Unter den Einzelwerten werden Adobe vorbörslich 6 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen hat überraschend starke Geschäftszahlen veröffentlicht und seinen Ausblick angehoben. Snap (+6,6%) und Meta Platforms (+2%) profitieren von einem Bericht des Wall Street Journal, wonach die US-Regierung das chinesische Unternehmen Bytedance aufgefordert hat, sein Videoportal Tiktok zu verkaufen. Andernfalls drohe ein Verbot.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:50 IT/Enel SpA, ausführliches Jahresergebnis

21:03 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Baubeginne/-genehmigungen Februar Baubeginne PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 205.000 zuvor: 211.000 13:30 Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 13:30 Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: -15,5 zuvor: -24,3 - EU 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 3,50% zuvor: 3,00% Einlagensatz PROGNOSE: 3,00% zuvor: 2,50%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Extreme Schwankungen begleiten die europäischen Aktienmärkte in dieser Woche. Nach dem massiven Abverkauf am Vortag geht es am Donnerstag wieder nach oben. Jedoch sind die Indizes von den Tageshochs schon wieder deutlicher zurückgekommen. Die Nachricht, dass die Schweizer Nationalbank (SNB) der angeschlagenen Credit Suisse finanziell unter die Arme greift, beruhigt die Nerven vieler Investoren. Doch nicht gänzlich, denn fällt die Aktie der CS in Richtung 2 Franken, was momentan der Risikoseismograph für die Finanzmärkte zu sein scheint, steigt sofort die Bereitschaft, den europäischen Bankenbasket zu verkaufen. Dazu steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag an. Selten war sich der Markt so uneinig, welchen Schritt die Notenbanker gehen werden - 25 oder 50 Basispunkte. Am Freitag folgt der Verfall, der die Volatilität zusätzlich erhöhen könnte. Die Aktien der CS erholen sich zeitweise um über 30 Prozent, der Stoxx-Banken-Index steigt nach einem kräftigen Plus zur Eröffnung aktuell noch um 0,3 Prozent. Für die Aktie von Eon geht es um 3,5 Prozent nach oben, nachdem einige Analysten sich nach den Zahlen am Vortag positiv geäußert haben. Auf der anderen Seite fallen Vonovia um 3,1 Prozent, hier wird an der Börse seit längerem gerätselt, wir hoch die Dividende in diesem Jahr ausfällt. Nun hat auch Konkurrent Grand City Properties (-11,2%) die Dividende gestrichen. TAG Immobilien (-6,6%) streicht ebenfalls die Dividende. Der FFO I sowie die Netto-Ist-Mieten haben die Erwartungen nicht ganz erreicht, dafür ist das bereinigte EBITDA etwas besser ausgefallen. Der Ausblick für das Jahr 2023 wurde bestätigt. Aroundtown (-8,8%) werden mitverkauft, auch Deutsche Wohnen (-2,2%) fallen zurück. Die Kapitalerhöhung von Siemens Energy (+1,9%) war erwartet worden und dient der Refinanzierung der Komplettübernahme von Siemens Gamesa. Deliveroo fallen nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen um 1,8 Prozent. Der Ausblick sei durchwachsen ausgefallen, heißt es. Morphosys klettern um 3,9 Prozent. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr nicht so schlecht abgeschnitten wie befürchtet. Für Vossloh geht es im 0,5 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat laut Jefferies starke Viertquartalszahlen vorgelegt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:05 Uhr Mi, 17:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0612 +0,3% 1,0598 1,0531 -0,9% EUR/JPY 140,84 -0,2% 140,90 139,76 +0,3% EUR/CHF 0,9848 -0,1% 0,9853 0,9739 -0,5% EUR/GBP 0,8805 +0,4% 0,8785 0,8759 -0,5% USD/JPY 132,71 -0,5% 132,92 132,68 +1,2% GBP/USD 1,2052 -0,0% 1,2072 1,2024 -0,4% USD/CNH (Offshore) 6,8992 +0,0% 6,8997 6,9081 -0,4% Bitcoin BTC/USD 24.857,97 +1,5% 24.542,81 24.268,46 +49,8%

Der Euro erholt sich von den kräftigen Vortagesabgaben, die ihn in der Spitze bis auf ein Zweimonatstief von 1,0516 Dollar geführt hatten. Die Gemeinschaftswährung geht aktuell mit 1,0634 Dollar um. Dass die Credit Suisse eine Kreditline von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in Anspruch nehmen wird, um ihre Finanzen zu stützen, ist der Auslöser für die Erholung, wie die MUFG Bank urteilt. Dies werde die Ängste vor einer Liquiditätskrise bei der Credit Suisse lindern, so Währungsanalyst Lee Hardman. Die steigende Risikoneigung stützt somit den Euro.

Angesichts der Bedenken in Bezug auf die Banken könnte die Europäische Zentralbank (EZB) bei der Sitzung am Donnerstag vorsichtig sein. "Während die Zinsentscheidung das Potenzial hat, die Euro-Entwicklung am Donnerstag erheblich zu beeinflussen, erwarten wir, dass sie in den kommenden Tagen oder sogar Wochen hauptsächlich von der Entwicklung der europäischen Bankaktien bestimmt wird", so der Teilnehmer.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Sorge vor einer Finanzkrise hat am Donnerstag die Börsen in Asien und Australien belastet. Allerdings stabilisierten sich die Kurse mit den jüngsten Schlagzeilen um die schweizerische Großbank Credit Suisse, zum Teil erholten sie sich von den Tagestiefs. Finanzwerte standen gleichwohl in Asien unter Druck. Die Notierungen wichtiger Staatsanleihen, so zum Beispiel in Japan, legten mit der gestiegenen Risikoaversion zu. Daten zu den japanischen Ex- und Importen sowie solche aus dem Maschinenbau spielten in diesem Umfeld an der Börste Tokio kaum eine Rolle. Sumitomo Mitsui Trust sanken um 6,3 und Dai-ichi Life Holdings um 6,2 Prozent. Japan Post Bank verloren 5,2 Prozent und rutschten Richtung Ausgabepreis. Toshiba stiegen dagegen um 3 Prozent nach einem Bericht, wonach im Bord Verkaufspläne erörtert werden. Hana Financial Group verloren in Seoul 3,2 Prozent, Samsung Life Insurance 3,3 Prozent. Posco Chemical schossen gegen den Trend um 12 Prozent in die Höhe, das Unternehmen erwartet neue Lieferaufträge. In Australien wurden neben Finanz- auch Rohstoffwerte verkauf. Im Rohstoffsektor ging die Sorge um, eine Finanzkrise könnte die Konjunktur und damit die Nachfrage nach Rohstoffen belasten.

CREDIT

"Der Stress lässt nach", so ein Marktteilnehmer am Donnerstagmittag mit Blick auf die europäischen Kreditmärkte. Zwar liegen die Sätze immer noch deutlich höher als am Mittwochvormittag, aber auch deutlich unter den Sätzen vom Mittwochabend. Da war der Sub Financials bis auf 239 gestiegen und der Crossover bis auf 515. "Das Rettungspaket für die Credit Suisse stützt", so ein Marktteilnehmer. Allerdings sei sich der Markt auch bewusst, dass die Risiken noch nicht beseitigt seien, von daher dürften die Spreads relativ hoch bleiben. Im Blick stehe nun aber erst einmal die Sitzung der EZB.

Daneben gerät bereits der Wechsel in die neue Serie 39 in den Blick. Ihr Handel wird am Montag gestartet. Das britische Medienunternehmen Sky und der niederländische Mischkonzern Louis Dreyfus werden im iTraxx Europe durch den schwedischen Haushalts- und Küchengerätehersteller Electrolux sowie den britischen Versorger United Utilities ersetzt. Durch den etwas höheren Spread der Neuzugänge steigt der faire Wert des neuen Index im Vergleich zur Serie 38 der DZ Bank zufolge um circa 0,2 Basispunkt (Bp). Die anderen 123 Mitglieder des Index, davon 30 Finanzunternehmen, bleiben laut dem Haus unverändert.

Zusätzlich zur Anpassung der Indexzusammensetzung erhöht sich der faire Wert des neuen Index durch die längere Laufzeit, die zum Zeitpunkt der Auflage 5,25 Jahre beträgt und damit ein halbes Jahr länger ist als die der aktuellen On-the-Run-Serie. "Auf Basis der Steilheit der CDS-Kurven schätzen wir den Spreadeffekt der Laufzeitanpassung auf 6,2 Bp", so die DZ. In Summe liege der faire Wert der Serie 39 damit etwa 6,4 Bp höher als bei der laufenden Serie 38. Der gehandelte Spread des Index entspreche allerdings nicht immer dem theoretischen Wert (berechnet als gewichtete Summe der Spreads der Mitglieder), so dass die DZ für die S39 einen Spread von 110,6 Bp (Stand: 15. März 2023) erwartet. Dies sind 2,5 Bp mehr als der faire Wert.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE BÖRSE

Das zu Ende gegangene Rekordjahr der Deutschen Börse hat sich für Börsenchef Theodor Weimer auch persönlich ausgezahlt. Wie dem Geschäftsbericht zu entnehmen ist, erhielt Weimer laut Vergütungsbericht nach Paragraph 162 des Aktiengesetzes für das Jahr 2022 eine Gesamtvergütung von 10,78 Millionen Euro nach 4,86 Millionen im Vorjahr. Die Gesamtvergütung inklusive bAV-Dienstzeitaufwand stieg auf 11,53 Millionen Euro nach 5,64 Millionen.

SIEMENS/CONTI

Siemens stattet die Reifenwerke von Continental künftig weltweit mit Automatisierungs- und Antriebstechnik aus. Zusammenarbeit habe zum Ziel, die globale Reifenproduktion des Automobilzulieferers weiter zu optimieren.

AUDI

Nach dem Absatzrückgang vergangenes Jahr rechnet Audi dank einer zunehmend besseren Versorgungslage bei Halbleitern dieses Jahr mit einem deutlichen Absatz- und Umsatzplus. Allerdings erwartet der Premiumautohersteller nach dem Margenplus 2022 eine etwas geringere Profitabilität: Die operative Rendite der Markengruppe um Audi soll im strategischen Korridor zwischen 9 bis 11 Prozent liegen.

DEUTZ

hat im vierten Quartal einen Umsatz- und Gewinnsprung verzeichnet und seine Profitabilität verbessert. Im laufenden Jahr erwartet Deutz ein moderates Umsatzwachstum. Mittelfristig sollen die Einnahmen dann durch den weltweiten Ausbau des Servicegeschäfts und der im Januar vorgestellten neuen Strategie bis 2025 um knapp 30 Prozent auf über 2,5 Milliarden Euro klettern.

ELMOS SEMICONDUCTOR

will nach einem Umsatz- und Gewinnsprung 2022 seinen Aktionären eine höhere Dividende zahlen. Der Hauptversammlung am 10. Mai will Elmos eine um 15,4 Prozent höhere Dividende von 0,75 Euro je Aktie vorgeschlagen. Die Prognose für das laufende Jahr hat Elmos bekräftigt.

EVOTEC

macht im Rahmen der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb bei der Pipelineentwicklung von Molecular Glues Fortschritte und erhält eine leistungsabhängige Zahlung von insgesamt 75 Millionen US-Dollar.

EXXON MOBIL

will seine Raffinerie im texanischen Beaumont mit Milliardenaufwand ausbauen. Die Kapazität soll um 250.000 Barrel am Tag auf über 630.000 Barrel erweitert werden. Exxon steckt 2 Milliarden US-Dollar in das Vorhaben. Die Raffinerie ist über Pipelines an die Förderanlagen des Konzerns im Permian Basin angeschlossen.

GRAND CITY PROPERTIES

hat das Jahr mit einer soliden operativen Entwicklung abgeschlossen und die Prognose erfüllt. Die Mieteinnahmen und das operative Ergebnis legten zu. Unter dem Strich ging der Gewinn wegen deutlich niedrigeren Bewertungsgewinne als im Vorjahr allerdings um 71 Prozent zurück. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet das Wohnimmobilienunternehmen mit einem Rückgang der operativen Kennziffer Funds from Operations (FFO).

INSTONE REAL ESTATE

hat 2022 in einem schwierigen operativen Umfeld nur noch knapp halb so viel verdient wie im Vorjahr, die Prognose aber erfüllt. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,35 Euro pro Aktie erhalten, für das Vorjahr hatte der Wohnimmobilienentwickler 0,62 Euro ausgeschüttet. Für 2023 stellt Instone einen weitgehend stabilen Gewinn in Aussicht.

RHEINMETALL

Angesichts steigender Rüstungsausgaben kalkuliert Rheinmetall in diesem Jahr mit mindestens 1 Milliarde Euro mehr Umsatz als im Vorjahr und einer stabilen Marge. Die Einnahmen werden zwischen 7,4 und 7,6 Milliarden Euro erwartet, nach 6,41 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Die operative Ergebnismarge soll bei rund 12 Prozent gehalten werden - nach 11,8 Prozent im Vorjahr.

SUSE

hat im ersten Geschäftsquartal den Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022/23 wurde bestätigt.

SYNLAB

will erneut eine Dividende von 33 Cent je Aktie zahlen. Das entspreche einer Ausschüttungsquote von etwas mehr als 20 Prozent des bereinigten Gewinns je Anteilsschein.

VOSSLOH

hat den operativen Gewinn (EBIT) im abgelaufenen Jahr trotz massiv gestiegener Beschaffungspreise für Materialen und Energie um 8 Prozent auf 78,1 Millionen Euro gesteigert. Das sei der höchste Wert seit zehn Jahren. Da der Umsatz um 11 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro kletterte, ging die EBIT-Marge entsprechend um 20 Basispunkte auf 7,5 Prozent zurück.

ZF

hat 2022 den Umsatz gesteigert, nach Steuern aber weniger verdient. Der Konzernumsatz stieg laut Mitteilung um 14 Prozent auf 43,8 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich leicht auf 2,0 (Vj: 1,9) Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge sank auf 4,7 Prozent von zuvor 5,0 Prozent. Nach Steuern wurden 376 Millionen Euro verdient, gegenüber 783 Millionen im Vorjahr.

RTL

hat einen rückläufigen TV-Werbeumsatz im vergangenen Jahr mit einem kräftigen Wachstum in den Bereichen Streaming und Produktion ausgeglichen. Operativ und unter dem Strich verdiente die RTL Group allerdings weniger. Die Aktionäre müssen sich mit weniger Dividende zufrieden geben. Im laufenden Jahr rechnet die Bertelsmann-Tochter mit einem stabilen operativen Ergebnis und einem höheren Umsatz.

TELECOM ITALIA

hat im Jahr 2022 den Verlust verringert. Der Umsatz stieg dank des deutlichen Wachstums des Geschäfts in Brasilien. Der Nettoverlust betrug im abgelaufenen Jahr 2,925 Milliarden Euro, nach 8,65 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Den weiteren Verlust begründete das Unternehmen mit Einmalbelastungen, im Vorjahr waren unter anderem Abschreibungen und ebenfalls Sonderbelastungen angefallen.

TIKTOK

Peking hat die USA aufgefordert, mit der "ungerechtfertigten Unterdrückung" der Online-Videoplattform Tiktok aufzuhören. Washington habe es bisher nicht geschafft, "Beweise vorzulegen, dass Tiktok die nationale Sicherheit der USA bedroht", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin. Das Thema Datensicherheit solle nicht benutzt werden, "Staatsmacht zu missbrauchen und ungerechtfertigt die Unternehmen anderer Länder zu unterdrücken", fügte er hinzu.

TOTALENERGIES

Der kanadische Convenience-Store-Betreiber Alimentation Couche-Tard will von Totalenergies Teile des europäischen Einzelhandelsgeschäfts an Tankstellen erwerben. Alimentation Couche-Tard hat ein Angebot unterbreitet, in dem das Geschäft in vier Ländern mit 3,1 Milliarden Euro (Enterprise value) bewertet wird.

VERBUND

hat im vergangenen Jahr von den deutlich gestiegenen Energiepreisen profitiert und Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. An die Aktionäre soll für 2022 eine deutlich erhöhte Gesamtdividende von 3,60 je Aktie ausgeschüttet werden, bestehend aus einer ordentlichen Dividende von 2,44 Euro je Aktie und einer Sonderdividende von 1,16 Euro. Im Vorjahr wurde 1,05 Euro je Aktie gezahlt.

