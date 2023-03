Der Immobilienkonzern Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) will für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 keine Dividende an die Aktionäre ausschütten. Begründet wurde der Schritt mit den aktuellen makroökonomischen Unsicherheiten und der Volatilität. Grand City Properties möchte stattdessen Liquidität einsparen, um besser durch diese Phasen zu navigieren. Im letzten Jahr wurde eine Dividende in Höhe von 0,834 Euro an die Aktionäre ...

