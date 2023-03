Altenholz (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren von den Medien!Am Donnerstag, den 4. Mai 2023, findet die Hausmesse von Dataport in der Messehalle Hamburg-Schnelsen statt.Der größte Branchentreff Norddeutschlands zur Verwaltungsdigitalisierung steht unter dem ThemaDigitale Ökosysteme gestaltenDataport arbeitet gemeinsam mit öffentlichen Organisationen, Forschungseinrichtungen und Firmen der privaten Wirtschaft an der Gestaltung der souveränen digitalen Verwaltung. Es entstehen Ökosysteme, die weit mehr sind als die Summe ihrer Teile.Welche Ökosysteme es bereits gibt, wie sie entstehen und Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen schaffen, ist das Thema der Messe. So bringt Dataport zum Beispiel in Digital Hubs bringt Dataport Vertreter*innen aus Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft in Kommunen zusammen, um gemeinsam die digitale Transformation voranzutreiben und so die Attraktivität ländlicher Regionen zu steigern. Neue Technologien wie 5G-Netze erprobt Dataport gemeinsam mit öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen für den Einsatz in der Verwaltung.Auf den prominent besetzten Bühnen sprechen neben den Vorständen von Dataport unter anderem Dr. Markus Richter, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern und für Heimat sowie Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik, Dirk Schrödter, Chef der Staatskanzlei Schleswig-Holstein, und Max Schrems, Jurist und Datenschutzaktivist, befasst mit der Durchsetzung von Datenschutzrechten.Seien Sie vor Ort dabei, um in Fachforen, Panels und in Einzelgesprächen exklusive Informationen zu erhalten und Fachgespräche zu führen.Bei Interesse an Hintergrundgesprächen oder an Einzelinterviews freuen wir uns über eine Anmeldung unter britta.heinrich@dataport.de.Mit freundlichen GrüßenBritta Heinrichwww.dataport.dePressekontakt:Britta Heinrich, PressesprecherinDataport AöRBillstraße 8220539 HamburgE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118338/5465101