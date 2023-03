Eine Vielzahl von Maßnahmen aus dem 11-Punkte-Plan von Swissolar hat das Parlament in einem Mantelerlass beschlossen. Nun muss der Ständerat auch noch zustimmen, damit ambitioniertere Photovoltaik-Zubauziele in der Schweiz Realität werden. Gleichzeitig hofft der Verband, dass in diesem Zuge auch noch Nachbesserungen für alpine und Agri-Photovoltaik-Anlagen erreicht werden.Der Nationalrat in der Schweiz hat sich in dieser Woche ausgiebig mit der Photovoltaik beschäftigt. Am Mittwoch schließlich billigte das Parlament den "Energie-Mantelerlass". Die große Kammer habe die 141 Seiten umfassende Gesetzesvorlage ...

