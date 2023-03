Warschau - Polen will in den kommenden Tagen vier Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 an die Ukraine liefern. Das kündigte der polnische Präsident Andrzej Duda am Donnerstag an.



Demnach bereite man auch die Lieferung weiterer Kampfjets vor. Ersetzt werden sollen sie durch Jets vom Typ F-35 aus den USA sowie FA-50 aus Südkorea. Polen hatte zuletzt bereits angeboten, MiG-29 an das Nachbarland zu liefern. Eine entsprechende Debatte hatte es bereits im vergangenen Jahr gegeben, zuletzt nahm sie aber wieder an Fahrt auf.



Bei den Kampfflugzeugen, die jetzt geliefert werden sollen, handelt es sich um ehemalige sowjetische Maschinen. Noch etwa 30 Jets dieses Typs hatte Polen zuletzt im Einsatz.

