DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

RWI erhöht BIP-Prognose 2023 von minus 0,1 auf plus 0,2 Prozent

Das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung erhöht seine Prognose für die deutsche Konjunkturentwicklung im Jahr 2023 und erwartet nun ein Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent. Bisher hatten die Essener Ökonomen mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,1 Prozent gerechnet. Für 2024 erwartet das RWI jetzt 1,8 statt 1,9 Prozent. Zwar werde sich die deutsche Wirtschaft wohl in diesem Jahr von den Folgen des Energiepreisschocks erholen. Die Erholung dürfte durch die hohen Energiepreise und den damit verbundenen Kaufkraftentzug aber schwach bleiben, erklärte das Institut.

Wirtschaftsministerium: "Technische" Rezession nicht mehr auszuschließen

Das Bundeswirtschaftsministerium hält eine technische Rezession in Deutschland für möglich, erwartet aber nur einen begrenzten Abschwung. Die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung habe laut der Detailmeldung des Statistischen Bundesamts zum Jahresende 2022 merklich nachgelassen, und das Bruttoinlandsprodukt sei im vierten Quartal um 0,4 Prozent zurückgegangen, schreibt das Ministerium in seinem Monatsbericht. "Eine 'technische' Rezession mit zwei aufeinanderfolgenden Quartalsrückgängen ist jetzt nicht mehr auszuschließen."

IW-Chef Hüther erwartet keine neue Weltfinanzkrise

Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, erwartet keine neue Finanzkrise. "Bei aller Unruhe an den Finanzmärkten nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank besteht kein Risiko, wie es sich ab 2007 zur Weltfinanzkrise entwickelte", sagte Hüther der Rheinischen Post. "Derzeit erleben wir eine Anpassung der Finanzindustrie an steigende Zinsen." Das sei für Banken und Verbünde in Deutschland kein Problem.

Analysten trauen der EZB mehr zu als Markteilnehmer

Im Vorfeld der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Nachmittag herrscht ungewöhnlich große Unsicherheit über den kurzfristigen geldpolitischen Kurs der Zentralbank. Marktteilnehmer gehen offenbar davon aus, dass die EZB ihre Zinsen unter dem Eindruck der Bankenturbulenzen weniger stark als im Februar angekündigt anheben wird. Volkswirte rechnen dagegen überwiegend mit einer Umsetzung des vorangekündigten Beschlusses. Der führende ESTR Forward (22. März) liegt gegen 10.30 Uhr bei 2,77 Prozent, 37 Basispunkte über dem aktuellen ESTR. Er preist damit einen Zinsschritt von nur 25 Basispunkten voll ein.

DWS: EZB erhöht Zinsen um 50 Basispunkte

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Ansicht von DWS-Analysten trotz der inzwischen auf Europa ausgeweiteten Bankenturbulenzen um 50 Basispunkte anheben. Für die Fed werden 25 Basispunkte erwartet. "Die Zinsen jetzt unverändert zu lassen, könnte an den Märkte missverstanden werden und Gerüchte auslösen, dass die Zentralbanker mehr wüssten", schreiben sie in einem Kommentar.

Deutsche Bank: 25 Basispunkte von EZB weiter wahrscheinlich

Die Analysten der Deutschen Bank halten nach dem Hilfsangebot der Schweizerischen Nationalbank für die Credit Suisse weiterhin eine Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) von 25 Basispunkten für das wahrscheinlichste Ergebnis. Allerdings schreiben sie in ihrem Morgenkommentar auch: "Wir steuern auf eine schwer zu prognostizierende Entscheidung zu."

Rabobank: EZB bleibt bei 50 Basispunkten

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Ansicht von Rabobank-Analysten am Donnerstag um 50 Basispunkte erhöhen und von Liquiditätsmaßnahmen vorerst absehen. Sie wollen nicht ausschließen, dass die EZB im Vorfeld des Auslaufens eines großen langfristigen TLTRO-Geschäfts im Juni einen zusätzlichen Tender ausschreibt. "Die Vorankündigung einer solchen Fazilität zum jetzigen Zeitpunkt könnte zwar beruhigend wirken, was die Verfügbarkeit von Liquidität angeht, würde aber die Gefahr mit sich bringen, dass die Besorgnis über die Gesundheit des Bankensektors zunimmt", geben sie aber zu bedenken.

Allianz: Die EZB bleibt bei 50 Basispunkten

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Allianz-Chefvolkswirt Ludovic Subran trotz der Turbulenzen im Bankensektor an ihrem geldpolitischen Kurs festhalten. Subran erwartet für Donnerstag eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte und für Mai und Juni je 25 Basispunkte. Er verweist darauf, dass die europäischen Banken liquider als ihre US-Konkurrenten seien, niedrigere Bewertungen aufwiesen und auch weniger Inkongruenzen zwischen Aktiva und Passiva.

Eurogruppen-Chef sieht Europas Banken für weitere Zinserhöhungen gewappnet

Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe hat sich trotz der großen Turbulenzen im Bankenmarkt zuversichtlich gezeigt, dass Europas Banken für weitere Zinserhöhungen gewappnet sind. "Wir sind uns der Risiken bewusst, die derzeit in unserem Banken- und unserem globalen Finanzsystem bestehen. Aber die Höhe der Eigenkapitalpuffer gibt uns die Gewissheit, dass wir in der Lage sind, diese Risiken zu managen", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Scholz ruft zu Zuversicht für Bewältigung großen Umbruchs auf

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Bevölkerung zu "Zuversicht" aufgerufen und in einer Regierungserklärung im Bundestag europäische Beratungen zur Wettbewerbsfähigkeit, Energieversorgung und zum Ukraine-Krieg angekündigt. "Ein Schlüssel für das Gelingen unserer Vorhaben ist Zuversicht", sagte Scholz. "Grund zur Zuversicht hat, wer auch früher schon schwierige Herausforderungen gemeistert hat. So wie es uns gemeinsam in den vergangenen zwölf Monaten gelungen ist." In nur acht Monaten habe man Deutschland unabhängig gemacht von russischem Gas, Öl und russischer Kohle. "Wenn es drauf ankommt, dann können wir Aufbruch und Umbruch, Tempo und Transformation", betonte Scholz. "Wir werden den großen Umbruch hinbekommen, der vor uns liegt."

Ifo: Unternehmen suchen im Schnitt vier Monate nach Fachkräften

Deutsche Unternehmen suchen laut Ifo-Institut durchschnittlich drei bis vier Monate nach Fachkräften. So lange benötigten 37,5 Prozent der befragten Personalleiter von der Ausschreibung bis zur Unterschrift, so das Ergebnis einer Umfrage des Instituts in Zusammenarbeit mit der Jobplattform Indeed und der Bewertungsseite Glassdoor. 25,1 Prozent der Befragten konnten demnach eine offene Stelle innerhalb von ein bis zwei Monaten mit einer Fachkraft besetzen. Aus mittelgroßen Unternehmen meldeten das laut den Angaben sogar 37,4 Prozent. Und 17,2 Prozent der kleinen Unternehmen seien sogar in den ersten vier Wochen erfolgreich.

Brüssel will sich "so schnell wie möglich" zu Verbrenner-Aus äußern

Im Streit um das geplante Verbrenner-Aus ab 2035 will die EU-Kommission schnellstmöglich auf die Bedenken von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) reagieren. EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius sagte in Brüssel am Rande eines Umweltministertreffens, die Kommission habe dazu einen Brief mit Vorschlägen aus Berlin erhalten. "Wir schauen uns das an und werden so schnell wie möglich eine Antwort darauf liefern", sagte Sinkevicius.

Gutachten am EuGH zweifelt an längerer Speicherung von Insolvenzdaten durch Schufa

Ein juristisches Gutachten am Europäischen Gerichtshof (EuGH) bezweifelt, dass die Schufa Daten über Restschuldbefreiungen nach einer Insolvenz länger speichern darf als das öffentliche Register. Die Restschuldbefreiung solle es den Betroffenen ermöglichen, sich wieder am Wirtschaftsleben zu beteiligen, erklärte der zuständige EuGH-Generalanwalt Priit Pikamäe in seinen in Luxemburg vorgelegten Schlussanträgen. Würden private Wirtschaftsauskunfteien die Daten länger speichern, würde dieses Ziel vereitelt.

Frankreichs Senat stimmt für Rentenreform

Frankreichs Senat hat die Rentenreform verabschiedet. Die Abgeordneten des Oberhauses des französischen Parlaments nahmen den Text des Vermittlungsausschusses mit 193 zu 114 Stimmen an und machten den Weg frei für eine Abstimmung in der Nationalversammlung am Nachmittag. Wenn die Abgeordneten der Nationalversammlung zustimmen, ist die umstrittene Reform verabschiedet.

Verteidigungsminister: Polen zerschlägt russisches Spionagenetzwerk

Die polnische Spionageabwehr hat Regierungsangaben zufolge ein russisches Spionagenetzwerk aufgelöst. "Das gesamte Netzwerk wurde zerschlagen", sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak dem Radiosender PR1. "Es war eine Spionagegruppe, eine Gruppe von Menschen, die Informationen für diejenigen sammelten, die die Ukraine angegriffen haben", fügte Blaszczak mit Verweis auf die russische Invasion des Nachbarlandes hinzu. Der Verteidigungsminister sprach von einer "realen Bedrohung" durch das Netzwerk, ohne Details zu nennen.

Japan hebt Exportbeschränkungen gegen Südkorea auf

Zeitgleich mit einem Besuch des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol in Tokio hat Japan ein Ende seiner Kontrollen von Halbleiterexporten nach Südkorea angekündigt. Das japanische Handelsministerium erklärte, es werde die Handelsbeschränkungen aufheben und zu der "speziellen generellen Pauschalerlaubnis" zurückkehren, die bis zum Juli 2019 galt. Seoul werde im Gegenzug seinen Antrag gegen die japanischen Exportkontrollen bei der Welthandelsorganisation (WTO) zurückziehen, hieß es in der vom südkoreanischen Handelsministerium bestätigten Mitteilung.

