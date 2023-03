Insel Rügen (ots) -In einer repräsentativen Umfrage hat sich die Hälfte der Befragten gegen den Bau von LNG-Terminals vor der Insel Rügen ausgesprochen. Civey hat dazu im Auftrag der Gemeinde Ostseebad Binz vom 14. bis 15.03.2023 online 5.000 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt. In den neuen Bundesländern sind sogar rund zwei Drittel der Befragten gegen das Vorhaben.Zu den Einzelergebnissen:Frage: Sollten Ihrer Meinung nach an der Küste Rügens Terminals für Flüssig-Erdgas (LNG-Terminals) gebaut werden?Gesamt: Ja: 35,6% - Nein: 49,6% - Weiß nicht: 14,8%Neue Bundesländer: Ja: 26,2% - Nein: 64,6% - Weiß nicht: 9,2%Alte Bundesländer: Ja: 38,7% - Nein: 44,8% - Weiß nicht: 16,5%Kai Gardeja, Tourismusdirektor des Ostseebades Binz:"Der Wille der deutschen Bürger ist eindeutig: Rügen muss jetzt endgültig runter von der LNG-Agenda. Wir fordern die Bundesregierung auf, sich klar gegen den Bau eines LNG-Terminals bei und im Umkreis von Rügen zu bekennen.Dass die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern den aktuellen LNG-Terminal-Plänen vor Rügen eine definitive Absage erteilt hat, begrüßen wir. Dies muss in aller Konsequenz jedoch auch bedeuten, dass auch weitere Alternativen, die Rügen betreffen könnten, damit ausgeschlossen sind. Es darf in keinem Fall der Eindruck erweckt werden, dass es sich nur um eine kurze Atempause handelt, die das eigentliche Problem nur um kurze Zeit verschiebt."Auch Bürgerpetitionen gegen LNG-Terminals finden große UnterstützungDie Petition beim Deutschen Bundestag gegen Aufnahme der geplanten LNG-Terminals vor der Küste Rügens in das LNG-Beschleunigungsgesetz kommt derzeit auf knapp 22.000 Unterschriften. Neben 14.337 schriftlichen wurden bisher auch 7.625 Mitzeichner online erfasst. Die Mitzeichnungsfrist, in der das Quorum von 50.000 Mitzeichnungen erreicht werden muss, läuft noch drei Wochen.Link zur Bundestagspetition: https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2023/_02/_27/Petition_146839.nc.htmlDie öffentliche Petition auf der Plattform Change.org zählt derzeit rund 170.000 Unterschriften. Damit gehört sie zu den zehn erfolgreichsten im vergangenen Jahr. (Link: https://chng.it/Wjy7VFYnFm)Weitere Informationen unter www.ruegengegenlng.dePressekontakt:presse@baederkueste.deDr. Maximilian FlüggeStrategie & KommunikationHaus der BundespressekonferenzSchiffbauerdamm 40 / 540810117 BerlinMobil: +49 163 665 34 16Original-Content von: Insel Rügen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168551/5465222