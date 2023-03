San Francisco, 16. März 2023 (ots/PRNewswire) -Intella X, die innovative Web3-Spieleplattform, die vom südkoreanischen Spiele-Giganten NEOWIZ entwickelt wurde, hat angekündigt, dass sie zusammen mit Polygon Labs an der kommenden Game Developers Conference (GDC) in San Francisco teilnehmen wird.Es wird erwartet, dass die Web3-Spieleplattform am 22. März am Stand von Polygon Labs ihre Spiele vorstellen wird, darunter den Ego-Shooter (FPS) "A.V.A", das NFT PFP-Projekt "Early Retired Cats Club" sowie die Demo für das kommende Web3-MMORPG "EOS Gold", das von Blue Potion Games entwickelt wird."Wir sind begeistert, dass wir mit Polygon Labs für die GDC 2023 zusammenarbeiten", sagte ein Sprecher von Intella X. "Und wir freuen uns ebenso darauf, unsere kommenden Spieletitel vorzustellen, um ein einzigartiges und unvergessliches Web3-Spielerlebnis auf Polygon zu bieten.""Intella X macht bemerkenswerte Fortschritte im Bereich der Web3-Spiele, dank seiner innovativen Plattform und seines unvergleichlichen Inhaltsangebots, und positioniert sich damit als ein führender Akteur in der Branche", sagte Urvit Goel, Vice President, Head of Global Business Development bei Polygon Labs. "Wir freuen uns, die Spiele am Polygon-Stand auf der GDC zu präsentieren."Neben der Spielepräsentation wird Intella X auch eine NFT-Whitelist-Veranstaltung für sein kommendes NFT PFP-Projekt "Early Retired Cats Club" abhalten. Besucher der Veranstaltung können am Stand von Polygon teilnehmen, wo die Gewinner per Zufallsprinzip ausgewählt werden und die Chance haben, eines der mit Spannung erwarteten NFT PFF-Projekte im Polygon Network zu prägen.Noch vor der Ankündigung der Präsentation auf der Game Developers Conference hat Intella X vor kurzem seine "Intella X Wallet" vorgestellt und das erste Spiel seiner 2023er Spielepalette veröffentlicht.Darüber hinaus hat sich Intella X vor kurzem mit IndiGG im Rahmen der GameOn-Kampagne zusammengetan, einer gemeinsamen Online-Marketing-Kampagne von INDIGG und Polygon Labs zur Förderung eines gesunden Web3-Spielerlebnisses.Intella X wird in der ersten Hälfte des Jahres 2023 seine Plattformdienste, einschließlich der proprietären dezentralen Börse (DEX), des NFT Launchpad und des Marktplatzes, offiziell starten.Um mehr über die Web3-Spieleplattform von Intella X und die Spiele zu erfahren, besuchen Sie den Polygon-Stand auf der GDC 2023.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2034203/Intella_X.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/intella-x-prasentiert-seine-web3-plattform-und-spiele-auf-der-gdc-mit-polygon-labs-301774161.htmlPressekontakt:+44 82-31-8023-6600,jchung@neowiz.com,Jay ChungOriginal-Content von: NEOWIZ Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168070/5465247