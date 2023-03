Hamburg (ots) -Endlich raus aus dem Wintergrau und rein in die Farbenpracht! Jetzt verspüren wir eine große Lust auf Licht, Farbe und Frühling. Wer nicht mehr warten kann, bis die Natur erwacht, dem sei ein Tapetenwechsel empfohlen. Digitaltapete "Magnolia" holt die Blüten der gleichnamigen Gartenschönheit schon jetzt ins Haus, und zwar im imposanten XL-Format. Oder Sie lassen die Magnolie auf Bettwäsche "Delicate" sprechen und Ihr Schlafzimmer in zartem Rosé aufblühen. Deko-Kissen "Blossom" zeigt bunte Blüten, Blätter und Schmetterlinge, die auf hellen Sofas und Sesseln besonders gut zur Geltung kommen.Natürlich ist auch der Hoffnungsbringer Nummer 1 jetzt angesagt: Grüntöne wie das "Malerisches Kupfergrün" der SCHÖNER WOHNEN Designfarben oder die Töne der SCHÖNER WOHNEN Naturell Kreidefarben "Eukalyptuswald" und "Frühlingserwachen" - hier sind die Namen Programm: Wir atmen und blühen auf. Wer nicht genug vom Charme der Natur, den Blumen, Blättern und Farnen im eigenen zuhause bekommen kann, der greift zu Fertigvorhang "Blossom" mit bunten Blüten- und Blätterdruck oder setzt auf das Allover-Muster "Berries", welches sich mit Dolden und Blättern auf einem leicht lichtdurchlässigen Fertigschal, auf einer Bettwäsche und einem Deko-Kissen wiederfindet. Mit den Silberblättern in sanften Tönen der Digitaltapete "Lunaria" zieht ein romantisches Naturmotiv zuhause ein. Es sind eben die Kraft und die Schönheit der Natur, die uns verzaubert.Kissen, Decken und Plaids: Die sinnliche Seite des Wohnens nehmen die Heimtextilien ein. Florale und grafische Muster, feiner Bouclé, aufwendige Jacquard-Weberei sowie natürliche Leinen-Baumwoll-Stoffe zeichnen unsere Kissen-Neuheiten aus. Naturtöne von Wollweiß bis Sand und Rosé bis Anthrazit bilden die Basis, die mit den mehrfarbigen Dessins von BLOSSOM oder BERRIES perfekt harmonieren. Das Plaid PART lässt sich um die Schultern, aufs Bett oder gefaltet aufs Sofa legen - die asymmetrische Aufteilung in Schwarz und Weiß, der farbige Kontraststreifen und das feine Perlmuster sehen stets anders, aber immer gut aus. Strickdecke MELANGE aus 100 %-iger Baumwolle gibt es in den frischen Farben Mint, Rosé und Hellgrau, während die gestrickte Decke DIARY mit schwarz-weißem Karomuster und attraktiver Hoch-Tief-Struktur gleich drei textile Trends vereint.Bettwäsche: Blumige Zeiten im Schlafgemach mit den floralen Dessins der Bettwäsche-Sets BLOSSOM, DELICATE und MELODY. Dem Retro-Charme der Dolden auf dem floralen Allover-Muster BERRIES erliegt man auf den ersten Blick. Deshalb wachsen die bunten Beeren auch auf einem Vorhang und einem Deko-Kissen. Gleiches gilt für das blumig-bunte Muster BLOSSOM. Wer es lieber uni mag, greift zu LIDO mit hohem Leinenanteil.Tapeten: Digitaltapeten gehen mit reizvollen Motiven auf Blickfang: Großfläche florale Muster regen die Fantasie an und führen die Vorfreude auf das Naturerwachen. Mit den XXL-Blüten von MAGNOLIA, den feinen Silberblättern von LUNARIA oder den filigran gezeichneten Farnen, Blüten und Blättern von MELODY bringen Sie Natürlichkeit an die Wand.Vorhänge: ie schützen nicht nur vor ungewünschten Einblicken, halten blendendes Sonnenlicht fern, sondern schaffen eine gemütliche Atmosphäre, verbessern die Akustik und ergänzen den Stil des Raumes: Vorhänge und Fertigschals sind Multitalente. Und im Frühjahr 2023 zieren sie florale Muster wie bei BERRIES und BLOSSOM oder feine graphische Linien wie bei COTTAGE und LINEAR in Sandtönen. Ein besonderer Hingucker ist Vorhang DEEP in Offwhite. Teile des Gewebes werden mit einer Ätzpaste zerstört. So entsteht ein Ausbrenner, bei dem sich transparente und blickdichte Bereiche abwechseln, die ein Muster bilden.Farbe: Farbe bekennt man im Frühling am liebsten mit hellen, aufmunternden Tönen. Wir lieben die neuen veganen, wohngesunden "Naturell Kreidefarben" in zwanzig pudermatten Tönen, die nach Frühling klingen und gute Laune versprühen, wie "Kirschblütenmeer", "Eukalyptuswald" oder "Frühlingserwachen". Bei den Designfarben gefällt jetzt ganz besonders das "Malerische Kupfergrün" und das "Wohlige Naturbeige". Sie stammen beide aus der Sonderkollektion mit sechs neuen Farbtönen, die die Designfarben seit Anfang 2023 ergänzen. Und der Klassiker, SCHÖNER WOHNEN Polarweiss, ist und bleibt unser "Langzeit-Trendsetter", den es jetzt im Recycling-Eimer aus 100% recyceltem Kunststoff (Eimer ohne Deckel, Etikett und Griff) gibt.Teppiche: Im Sommer verlegen wir unser Wohnzimmer gern ins Freie. Webteppich SUMMER wandert auf Wunsch mit. Mit angesagter Hoch-Tief-Struktur und aus Kunstfaser gefertigt, ist der Allrounder schmutzabweisend und wetterbeständig. Auch PARKLAND passt als robustes Flachgewebe perfekt unter Tisch und Stuhl - drinnen wie draußen. Dank modernster Technik wirkt der elegante Flor des Indoor-Teppichs MAGIC wie von Hand geknüpft, glänzt wie Seide und ist attraktiv im Preis. Indoor-Teppich COTTAGE ist die moderne Interpretation der Landhausliebe und Hommage an den nachhaltigen Bodendecker von früher, der Gemütlichkeit verbreitet.Das Bildmaterial in Form von Milieubildern und Freistellern steht zum Download zur Verfügung: HIER (https://rtlde.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/ElzRM0fZ6X5Ark8Hrtx0k_sBnuJEruzlPgor-wwIccDm0Q?e=strEEh)Weitere Neuheiten, Wohnstile und Farbtrends finden Sie in der SWK Pressemappe Frühjahr 2023.