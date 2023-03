Nachhaltigkeit ist ein Thema, das inzwischen selbst die Börse beschäftigt. Wer sich zu seinen Investments beraten lässt, muss sogar eine Präferenz abgeben - sollen diese nachhaltig sein oder nicht? Unter der Berücksichtigung von ESG-Kriterien lassen sich die Wünsche der Anleger umsetzen - zumindest oberflächlich. Denn oftmals landen durch das "Best-in-Class"-Prinzip nicht nachhaltige Unternehmen in Fonds, die dann als "grün" verkauft werden. Aber kann man an der Börse überhaupt nachhaltig investieren? Und wie viel Ertrag bringt das? Diese Fragen beantwortet Dirk Kannacher im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV. Der Vorstand der sozial-ökologischen GLS Bank erklärt, warum am Kapitalmarkt der Sinn vor den Gewinn gestellt werden sollte. Außerdem spricht Kannacher darüber, dass das Investieren an der Börse zuletzt den "wahren" Zweck verfehlt hat. Warum es in dem Zusammenhang aus seiner Sicht falsch ist, immer höhere Dividenden auszuschütten, erfahren Sie im Interview.