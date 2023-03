Hannover (ots) -Für viele Menschen ist es ein kontroverses Thema, ob Ernährung oder Sport wichtiger für ein gesundes Leben ist - doch was unterstützt den Abnehmprozess wirklich besser? Jan Bahmann arbeitet als Abnehmcoach und unterstützt zusammen mit seinem Team seine Kunden dabei, langfristig abzunehmen und ihre Wunschfigur zu erreichen. In diesem Ratgeber verrät er, was die Ernährung zum Schlüsselelement für erfolgreiches Abnehmen macht und wie man zuverlässig Erfolge erzielt.Das Thema Gewichtsverlust ist in der heutigen Zeit allgegenwärtig und die Versuchungen lauern überall. Kein Wunder also, dass sich die Medien mit neuen Diäten und Abnehmprogrammen überschlagen, die oft schnelle Ergebnisse versprechen, aber selten langfristig funktionieren. Die Wahrheit ist: Ein nachhaltiger Gewichtsverlust erfordert ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Für viele Menschen stellt sich dabei allerdings regelmäßig die Frage, ob nun die Ernährung oder sportliche Aktivität größeren Einfluss auf den Erfolg hat. "Meiner Erfahrung nach ist Ernährung der deutlich größere Hebel", verrät Jan Bahmann und fügt hinzu: "Schließlich ist es weitaus einfacher, die Kalorien zu reduzieren, als den Verbrauch zu erhöhen." Demnach könne man nach Meinung des Ernährungs- und Abnehmexperten beispielsweise einfach eine ungesunde Sahne-Soße weglassen und damit 200 Kilokalorien einsparen. Eine halbe Stunde zu joggen, um die gleiche Menge an Kalorien zu verbrennen, erfordere dagegen einen weitaus größeren Aufwand.Ernährung als Fundament: Warum Sport allein nicht zu nachhaltigem Gewichtsverlust führtEine gesunde Ernährung bildet die Grundlage für einen erfolgreichen Gewichtsverlust und sollte deshalb immer priorisiert werden. Allerdings ist Sport durchaus eine sinnvolle Ergänzung, da er den Kalorienverbrauch erhöht - allein führt er jedoch selten zu einem nachhaltigen Erfolg. Es gilt hier das Prinzip "Use it or lose it": Wer durch Sport beispielsweise 10 Kilogramm verliert, aber dann aufhört, wird diese 10 Kilogramm in Kürze wieder zunehmen. Deshalb ist es wichtig, eine Sportart auszuwählen, die man dauerhaft umsetzen kann. Denn kann man sich etwa nicht vorstellen, fünfmal pro Woche zu joggen, wird man mit dieser Methode langfristig nicht erfolgreich sein. Ernährungsgewohnheiten lassen sich dagegen leichter dauerhaft implementieren und sollten deshalb als Fundament für den Gewichtsverlust dienen.Langfristiger Erfolg: Die drei Säulen des erfolgreichen AbnehmensUm erfolgreich abzunehmen, sind drei Säulen entscheidend: Ernährung, Aktivität und Mindset. Ein dauerhaftes Halten des Wunschgewichts erfordert eine positive Einstellung zur Ernährung und Fitness, um einen gesunden Lebensstil zu ermöglichen. Auch eine ausgewogene Ernährung mit gesunden Zutaten und ein individuell abgestimmtes Sportprogramm sind unerlässlich für den Erfolg. Hierbei sollte jedoch niemals der kompromisslose Verzicht an oberster Stelle stehen - vielmehr geht es darum, schrittweise eine gesunde Ernährungsweise in den Alltag zu integrieren. Wenn man dann auch noch auf eine angemessene Menge an körperlicher Aktivität achtet und allmählich neue Gewohnheiten entwickelt, kann man langfristig sein Wunschgewicht erreichen, ohne ständig gegen den inneren Schweinehund kämpfen zu müssen.Sie wollen ebenfalls nachhaltig abnehmen, ohne das Gefühl zu haben, auf etwas verzichten zu müssen? Dann melden Sie sich jetzt bei Jan Bahmann (https://janbahmann.de/) und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin!Pressekontakt:Bahmann Coaching GmbHJan Bahmannkontakt@janbahmann.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Bahmann Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161293/5465252