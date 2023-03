Die Pleite einer Regionalbank in den USA schockte die Börsen weltweit, Finanz-Aktien crashten. DER AKTIONÄR ordnet die Situation ein und sagt, was Anleger jetzt tun sollten.Am vergangenen Freitag dürften sich viele Börsianer ein bisschen an den 15. September 2008 erinnert haben, als die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers die Finanzkrise auslöste. Denn Ende letzter Woche musste die Silicon Valley Bank (SVB) von der Einlagensicherung unter Zwangsverwaltung gestellt werden und wurde verstaatlicht. ...

