Virgin Orbit machte im dritten Quartal 2022 42 Millionen Dollar Verlust. Nun werden als Sparmaßnahme bis auf eine "Skelettcrew" alle Mitarbeitenden freigestellt und die Lohnauszahlungen verschoben. Mitarbeitende freigestellt Wie Insider:innen CNBC berichteten, informierten Führungskräfte des Unternehmens die Belegschaft in einem Allhands-Meeting am Mittwoch um 17 Uhr Eastern Time, in Deutschland 22 Uhr, über die Situation. Die Beurlaubung ist unbezahlt. Die Mitarbeitenden können sich zumindest aber Urlaubstage auszahlen lassen. Die Lohnzahlungen werden um eine Woche auf Freitag verschoben. Nur ein kleines Team wird weiterhin arbeiten. Bis nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag wolle die Unternehmensleitung Mitarbeitende über die Freistellung und Sponsoring-Situation ...

