Tesla möchte seine Fabrik in Grünheide erweitern. Den dafür notwendigen Antrag hat das Unternehmen bereits beim zuständigen Amt eingereicht. Die Zielzahlen beim Autobau bleiben derweil ambitioniert. Der US-Elektroautobauer Tesla hat knapp ein Jahr nach dem Produktionsstart in Brandenburg einen Antrag auf Ausbau des Werks eingereicht. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...