IR-Chef Harald Hagenauer zum abgelaufenen Jahr: "Das Jahr hat verhalten begonnen, ab dem 2. Quartal kam dann der Krieg, die Inflation und die hohen Energiepreise. Hohe Inflation heißt für Unternehmen, die Kosten so gut wie möglich in den Preisen unterzubringen, aber auch die Leistungen effizienter gestalten.Zur bank99: Durch das steigende Zinsumfeld kann man besser agieren. Der Businessplan wird immer prognosesicherer. Die Wahschreinlichkeit, dass die bank99 2024 breakeven sein wird, hat sich erhöht.Zur Dividende: Absolut betrachtet haben wir die letzten Jahre immer so zwischen 1,6 und 1,9 Euro je Aktie ausgeschüttet. Heuer liegen wir mit den 1,75 Euro in der Mitte. Wir wollen ein berechenbarere und beständiger Dividendenzahler sein, die Aktionäre ...

