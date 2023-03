Bolton, England (ots) -In Deutschland regelt die Arzneimittelverordnung, für welche Medikamente man ein ärztliches Rezept braucht. Diese Medikamente dürfen bis auf wenige Ausnahmen nur über Apotheken vertrieben werden.Zweimal pro Jahr entscheidet ein Ausschuss im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (https://www.bfarm.de/DE/Home/_node.html) über die Verschreibungspflicht bestimmter Medikamente.Anders als etwa in Großbritannien und Polen kann man laut Entscheidung dieses Gremiums vom 25. Januar 2022 weiterhin kein Viagra ohne Rezept (https://www.doktorabc.com/de/behandlungen/viagra/kann-ich-viagra-kaufen-ohne-rezept) beziehen, weil dieses Medikament mit dem Wirkstoff Sildenafil (obwohl es normalerweise gut vertragen wird) eine ganze Reihe von Wirkungen und Nebenwirkungen aufweist und in einigen Fällen beispielsweise Kopfschmerzen, Hautrötungen und Sehstörungen verursachen kann.Auch andere Medikamente aus der Gruppe der PDE-5-Hemmer (wie Cialis mit dem Wirkstoff Tadalafil und Levitra mit dem Wirkstoff Vardenafil), deren Wirkung auf demselben Prinzip beruht, bekommt man nur mit einem gültigen Rezept: Diese Präparate hemmen die Wirkung des Enzyms Phosphodiesterase-5, wodurch sich die Gefäßmuskulatur entspannt und mehr Blut in die Schwellkörper des Penis fließen kann. Bei der Mehrheit der Anwender wird es dadurch wieder möglich, eine ausreichende Erektion zu bekommen.Es wäre ein Fehler, die Rezeptpflicht für diese Medikamente zu umgehen und sie aus einer dubiosen Quelle zu beziehen, weil man damit Gefahr läuft, gefälschte Medikamente zu bekommen und sich obendrein strafbar (https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2010/daz-45-2010/rezeptpflicht-bedeutet-verantwortung) macht.Weitere Behandlungsmöglichkeiten bei einer erektilen Dysfunktion sind Injektionen mit Alprostadil oder Papaverin direkt in den Penis, mechanische Hilfsmittel wie Penispumpen, pflanzliche Mittel wie Ginseng oder eine Operation zum Einsetzen eines Implantats.Somit haben Männer mit einer erektilen Dysfunktion heute gute Chancen auf eine wirksame Behandlung der organischen Ursachen dieses Leidens.Pressekontakt:Sky Marketing Limited, 297 Blackburn Road, Bolton, England, BL1 8HBoutreach@doktorabc-pr.comhttps://www.doktorabc.com/deOriginal-Content von: Sky Marketing Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157436/5465313