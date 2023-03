Early-Access-Version wird mit einem Rabatt von 20% angeboten

Gravity Game Arise Co. Ltd. (mit Sitz in Chuo-ku, Tokio) meldet, dass River Tails: Stronger Together ab heute als Early-Access-Version auf Steam erhältlich ist. Das wunderschön animierte Koop-Adventure in 3D wurde vom italienischen Indie-Duo Kid Onion Studio entwickelt und von Gravity Game Arise herausgegeben. River Tails erzählt die Geschichte von zwei ungleichen Freunden, der Katze Furple und dem Fisch Finn. Während sie durch bezaubernde Naturwelten reisen, müssen Furple und Finn lernen, zusammenzuarbeiten, wenn sie nicht das verlieren wollen, was sie am meisten lieben.

Zur Feier der Herausgabe der Early-Access-Version wird das Spiel bis zum 23. März mit einem Rabatt von 20% angeboten.

https://store.steampowered.com/app/1851610/River_Tails_Stronger_Together/

Schnappt euch euren besten Kumpel, schnappt euch ein paar Controller und macht euch bereit für ein bisschen Spaß mit dem Coop-Game!

Schlüpfe in die Rolle des neugierigen und aufgeweckten Furple oder des coolen und ehrgeizigen Finn und durchquert gemeinsam den spaßigen, aber gefährlichen Fluss. Piranhas, Frösche, Stacheln, Fallen, Geheimnisse, freundliche Biber und jede Menge Spaß erwarten euch auf eurer Reise.

Titel River Tails: Stronger Together Genre Koop-Adventure-Plattformer Entwickler Kid Onion Studio Herausgeber Gravity Games Arise Co., Ltd Label Gravity Indie Games Preis $19,99 USD (Early-Access-Preis) Geplantes Release-Datum* Voraussichtlich 3. Quartal 2023 (Early-Access: 16. März) Region weltweit Geplante Plattformen* PC (Windows), PlayStation, Nintendo Switch, Xbox Seite von Steam https://store.steampowered.com/app/1851610/River_Tails_Stronger_Together/ Offizielle Website https://www.rivertailsthegame.com/ Offizielle Pressemappe https://drive.google.com/drive/folders/1lvbikFVfRJnmABJ_gu2XZqXbJ9YPhyQg Auf Twitter https://twitter.com/RiverTailsGame Auf Instagram https://www.instagram.com/rivertailsthegame/ Auf TikTok https://www.tiktok.com/@rivertailsthegame Urheberrecht ©2023RiverTails:StrongerTogether, GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd., Kid Onion Studio *Änderungen vorbehalten

Allgemeine Inforrmationen

GRAVITY INDIE GAMES

https://indies.gravityga.jp/

Über Gravity Game Arise

Firmenname: GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

Adresse: 2F, 3-14-4 Hachobori Chuo-ku Tokyo

Gegründet: 1. Juli 2019

Firmen-Website: https://gravityga.jp/

