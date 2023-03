Das Preisverleihungsprogramm ehrt zukunftsorientierte Arbeitgeber für ihren unermüdlichen Einsatz in Bezug auf das Mitarbeiterengagement

SAN ANTONIO, March 16, 2023® ® bekannt. Mit dieser Auszeichnung wird Rackspace Technology für seine nachweisliche Führungsrolle bei der Nutzung innovativer Taktiken in Bezug auf das Engagement und die Anerkennung der Mitarbeiter gewürdigt. Die Achievers 50 Most Engaged Workplaces® Awards werden bereits zum 11. Mal vergeben. Die diesjährigen Gewinner werden am 30. Mai, dem Vorabend der jährlichen Achievers-Konferenz ACE , die vom 31. Mai bis 1. Juni 2023 in Austin, Texas, stattfindet, geehrt.



Trends aus der Pandemiezeit haben die Erwartungen und das Verhalten der Mitarbeiter verändert. Doch auch in einem volatilen Arbeitsmarkt können Unternehmen die Arbeitsmoral ihrer Mitarbeiter steigern und die Fluktuation verringern, indem sie sie loben, unterstützen und einbinden. Die diesjährigen Preisträger und ihre produktiven, zufriedenen Mitarbeiter spiegeln dieses Faktum wider und dienen als Vorlage für innovative Strategien zum Mitarbeiterengagement.

"Inmitten wirtschaftlicher Turbulenzen und einer sich rasch verändernden Arbeitslandschaft war es noch nie so wichtig wie heute, das Mitarbeiterengagement in den Vordergrund zu stellen. Es ist jedoch keine leichte Aufgabe, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der alle Mitarbeiter effektiv einbindet und unterstützt", sagte Jeff Cates, CEO von Achievers. "Wir sind stolz darauf, die diesjährigen 50 Most Engaged Workplaces bekannt zu geben und eine beeindruckende Gruppe von Unternehmen auszuzeichnen, die das Engagement ihrer Mitarbeiter wirklich neu definieren."

Ein Gremium aus 11 angesehenen Juroren - Experten auf dem Gebiet des Mitarbeiterengagements, Branchenanalysten, Vordenker, Journalisten und Meinungsbildner - hat die Bewerber beurteilt. Die Gewinner wurden auf Basis der Eight Elements of Employee Engagement® von Achievers ausgewählt: Accountability & Performance (Verantwortung und Leistung), Belonging, Equity & Inclusion (Zugehörigkeit, Fairness und Inklusion), Culture Alignment (Identifikation mit der Unternehmenskultur), Manager Empowerment (Manager-Empowerment), Professional & Personal Growth (Berufliches und persönliches Wachstum), Purpose & Leadership (Klare Zielsetzung und Leadership), Recognition & Rewards (Anerkennung und Prämien) und Wellbeing (Wohlbefinden).

"Wir sind stolz darauf, dass unsere Unternehmenskultur von den Experten von Achievers anerkannt wurde. Wir bei Rackspace Technology nehmen das Engagement unserer Mitarbeiter sehr ernst und sind bestrebt, eine integrative Kultur zu kultivieren, in der die einzigartigen Beiträge unserer Mitarbeiter geschätzt werden. Dies hilft uns, die besten Talente in unserer Branche anzuziehen, zu entwickeln und zu halten", so Kelly Butler, Chief Diversity Officer und Senior Vice President of Global HR Services bei Rackspace Technology. "Diese Anerkennung spiegelt unser Wertversprechen an unsere Mitarbeiter wider und zeigt, was es bedeutet, ein Mitarbeiter von Rackspace zu sein."

Weitere Informationen zu Achievers 50 Most Engaged Workplace finden Sie unter www.achievers.com/engaged.

Über Achievers

Die Lösungen von Achievers im Bereich der Mitarbeitermeinung und -anerkennung fördern das Engagement der Mitarbeiter und helfen, eine leistungsorientierte Unternehmenskultur zu etablieren, in der die Werte und die Strategie Ihres Unternehmens voll zum Tragen kommen. Achievers nutzt wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Bereich der Verhaltensforschung und hilft Ihren Mitarbeitern und Ihrem Unternehmen damit, nachhaltige und datengestützte Geschäftsergebnisse zu erzielen. Besuchen Sie uns unter www.achievers.com .

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologiedienstleistungen. Wir entwerfen, entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu optimieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.