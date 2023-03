Covestro - Wolken lichten sich.

Richard Pfadenhauer,

Die Aktie des Kunststoffherstellers Covestro zählte 2022 zu den größten DAX®-Verlierern und auch 2023 lief es bisher nicht besser. Während der Leitindex für 2023 bisher ein Plus verbucht, liegt Covestro leicht im Minus. Die Gründe sind bekannt. Ein großer Teil der Risiken scheint nach Einschätzung der Analysten allerdings inzwischen im Kurs eingepreist und die Chance auf positive Überraschungen ignoriert. Dabei gibt es sie sehr wohl. Weitere Rücksetzer sind deshalb zwar nicht auszuschließen. Ausgewählte Produkte wie beispielsweise eine Aktienanleihen Protect auf die Aktie von Covestro bieten Investoren auch in volatilen Seitwärtsbewegungen wie aktuell die Chance auf Erträge.

Zykliker zeigt Schwächen

Covestro ist nicht jedem ein Begriff. Dabei kommen wir mehrfach am Tag mit Produkten von Covestro in Berührung. Sei es Hochleistungsbeschichtungen, die Schuhe wasserdicht aber dennoch atmungsaktiv machen, Polycarbonat, das in vielen Karosserieteilen zu finden sind und Polyurethan-basierte Filmbildner für Mascara und Eyeliner. Die einstige Bayer-Tochter zählt weltweit zu den größten Kunststoffprodukteherstellern und hat Kunden in der Elektro-, Elektronik-, Automobil-, Bau- und Kosmetikindustrie.

2022 sorgten eine schwache Nachfrage, hohe Energie- und Gaspreise sowie die massiven Corona-Einschränkungen in China für einen deutlichen Rückgang beim operativen Ergebnis. Unter dem Strich blieb gar ein Verlust. Daher wurde die Dividende gestrichen. Für 2023 zeigt sich das Management zurückhaltend und erwartet einen weiteren Rückgang beim operativen Ergebnis. Konkrete Prognosen gab es dabei nicht. Das schmeckte den Anlegern ebenfalls nicht. Im Gegenteil. Diese Botschaften drückten auf den Aktienkurs.

Erste Lichtblicke

Das Geschäft der Leverkusener ist extrem konjunktursensibel. Die geopolitischen Unsicherheiten, Lieferkettenprobleme sowie anhaltend hohe Inflationszahlen und die entsprechenden Reaktionen der Notenbanken schüren Rezessionsängste. Darunter leiden Zykliker wie Covestro somit besonders. Allerdings zeigten sich in den zurückliegenden Wochen durchaus Hoffnungsschwimmer. Frühindikatoren wie beispielsweise der ifo-Index für die Geschäftserwartungen zogen deutlich an. Ein ähnliches Bild zeichnen auch Frühindikatoren in weiten Teilen Europas und den USA. Nach einer schwachen ersten Jahreshälfte 2023 rechnen die Experten von UniCredit daher mit einer leichten konjunkturellen Erholung in der zweiten Jahreshälfte und steigenden Wachstumsraten in 2024. Katalysator könnten dabei unter anderem die Lockerung der Corona-Maßnahmen in China, der zunehmende Lagerabbau bei vielen Unternehmen und ein möglicher Zinspeak bei den Notenbanken im weiteren Jahresverlauf sein.

Aktuell wird die Aktie mit einem KGV von knapp 30 und einer Dividendenrendite von 1,75 Prozent (Quelle: Refinitiv) bewertet. Damit ist die Aktie kein Schnäppchen. Ein schwacher Gesamtmarkt oder Hiobsbotschaften des Konzerns könnten die Aktie unter Druck bringen.

Eine clevere Alternative

Die unten aufgeführte Aktienanleihe Protect bietet eine feste Zinszahlung von 9,0 Prozent pro Jahr. Am Ende der Zeichnungsfrist, am Anfänglichen Beobachtungstag wird die sogenannte Barriere festgelegt. Sie wird 25 Prozent unterhalb des Schlusskurses am Anfänglichen Beobachtungstag liegen. Aktuell notiert die Aktie bei EUR 36. Wäre dies der maßgebliche Schlusskurs würde die Barriere somit bei EUR 27 festgelegt. Diese Marke wurde zuletzt im Mai 2020 unterschritten. Die festgelegte Barriere ist für die Rückzahlung am Laufzeitende entscheidend. Notiert die Aktie in rund einem Jahr, am 26.03.2024, oberhalb der festgelegten Barrier, erhält der Anleger neben der Zinszahlung, den Nennwert der Aktienanleihe Protect in Höhe von 1.000 Euro ausbezahlt. Andernfalls erfolgt nur die Zinszahlung und es drohen Verluste.

Chart: Covestro

Widerstandsmarken: 36,40/38,20/40,30/44,30 EUR

Unterstützungsmarken: 28,50/32,75/34,50 EUR

Die Aktie von Covestro bildet seit fünf Jahren einen Abwärtstrend. Im vergangenen Herbst tauchte der Aktienkurs zeitweise in den Bereich des Tiefs von 2020 ab. Von Anfang Oktober 2022 bis Anfang Februar 2023 hat sich das Papier allerdings wieder deutlich erholt und legte zeitweise über 50 Prozent zu. In den zurückliegenden Wochen drehte die DAX®-Aktie jedoch nach Süden und stabilisiert sich nun zwischen der 38,2- und 50%-Retracementlinie. Bei einer Rückkehr über EUR 36,40 (50%-Retracementlinie) besteht die Chance auf erste Kaufsignale. Diese würden sich oberhalb von EUR 38,20 bestätigen und der Aktie die Chance auf eine Erholung bis EUR 40,30 einräumen. Aktuell ist die Konsolidierung jedoch noch in vollem Gang. Unterhalb von EUR 34,50 droht gar eine weitere Verkaufswelle bis EUR 32,75.

Covestro in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 14.04.2022-16.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Covestro in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.03.2018- 16.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Aktienanleihe Protect

Basiswert WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung Covestro HVB7L2 * 100,00 %** 26.03.2024 Zinssatz: 9,0 % p.a.; Barriere: 75%***

* Zeichnungsfrist bis 30.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.03.2023; 15:30 Uhr; weitere Produkte auf Covestro finden Sie hier .

Faktor Optionsscheine Long auf Covestro für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Covestro HB9HFD 10,65 28,293796 31,830521 5 Open End Covestro HC50E1 7,05 33,008782 34,659221 15 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.03.2023; 15:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf Covestro für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Covestro HC4GQZ 11,29 38,517333 36,830274 -15 Open End Covestro HC2VP5 11,65 42,431006 38,896503 -5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.03.2023; 15:30 Uhr

Funktionsweisen der HVB Produkte

