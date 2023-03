Unterföhring (ots) -- Jonah Hauer-King und Anna Próchniak spielen die Hauptrollen als Lale Sokolov und Gita Furman, während Melanie Lynskey als Autorin Heather Morris und Jonas Nay als Stefan Baretzki in der limitierten Event-Serie zu sehen sein werden- Die preisgekrönte Filmemacherin Tali Shalom-Ezer wird bei diesem mit Spannung erwarteten Drama Regie führen.- Claire Mundell und Jacquelin Perske sind ausführende ProduzentinnenUnterföhring, 16. März 2023 - Sky und Peacock geben heute bekannt, dass Jonah Hauer-King ("Little Women", "World on Fire") und Anna Próchniak ("Baptiste", "Warsaw 44") die Hauptrollen von Lale Sokolov und Gita Furman in der Sky und Peacock Originalverfilmung und Synchronicity Films Produktion des weltweit über 12 Millionen Mal verkauften Romans "The Tattooist of Auschwitz" übernehmen werden.In der mit Spannung erwarteten Serie, die auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman basiert, wird auch die Critics Choice Awards Gewinnerin Melanie Lynskey ("The Last Of Us", "Yellowjackets") in der Serie als Heather Morris, Autorin des Romans "The Tattooist of Auschwitz", zu sehen sein. Jonas Nay ("Deutschland 83", "86", "89") wird in der Serie die Rolle des Stefan Baretzki übernehmen. Die preisgekrönte Filmemacherin Tali Shalom-Ezer ("My Days of Mercy", "Princess") wird bei allen sechs Episoden Regie führen und der Serie eine einzigartige Perspektive verleihen.Über "The Tattooist of Auschwitz":Die herzzerreißende Serie über Mut und Liebe an den dunkelsten Orten erzählt die eindrucksvolle, wahre Geschichte von Lale Sokolov, einem jüdischen Häftling, der während des Zweiten Weltkriegs im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau die Aufgabe erhält, Identifikationsnummern auf die Arme von Mitgefangenen zu tätowieren.Eines Tages lernt er Gita kennen, als er ihre Häftlingsnummer auf ihren Arm tätowiert. Sie verlieben sich auf den ersten Blick und so beginnt eine lebensbejahende, mutige, unvergessliche und menschliche Geschichte, die durch die Erinnerungen und Erfahrungen eines Mannes in Auschwitz-Birkenau erzählt wird; eine Geschichte über das Beste an Menschlichkeit unter den allerschlimmsten Umständen.Die Serie, die sich derzeit in Produktion befindet, ist eine Koproduktion zwischen Sky Studios und Peacock. NBCUniversal Global Distribution und All3Media International übernehmen gemeinsam den internationalen Vertrieb der Serie.Die von Synchronicity Films in Zusammenarbeit mit Sky Studios produzierte Serie unterstreicht den wachsenden Ehrgeiz von Sky Studios, unübersehbare Original-Dramen zu schaffen, die bei einem weltweiten Publikum Anklang finden.STAN, Australiens führender lokaler Streamer, übernimmt die Originalrechte an der Serie in seinem Gebiet, während VIAPLAY die Viaplay-Serienrechte für die nordischen Länder (Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Island), die baltischen Länder (Estland, Lettland, Litauen), die Niederlande und Polen übernimmt.Jonah Hauer-King: "Es ist ein großes Privileg, Lales unglaubliche Geschichte zu erzählen - eine Geschichte, die er so mutig geschildert hat. Ich habe den größten Respekt und die größte Bewunderung für seine Fähigkeit, Menschlichkeit und Güte an den unmenschlichsten Orten zu finden. Die Drehbücher schildern diese schreckliche Zeit in unserer Geschichte auf herzzerreißende und lebendige Weise, und ich bin stolz darauf, Lales und Gitas bemerkenswerte Reise zu würdigen."Anna Próchniak: "Gita Sokolov und ihre Geschichte für die Leinwand neu zu interpretieren, ist eine der größten Ehrungen meiner bisherigen Karriere und eine herzergreifende Erfahrung. Ich weiß, dass es nicht leicht sein wird, diese Geschichte zu erzählen, aber ich werde sie mit größtem Respekt behandeln.Melanie Lynskey: "Nach den Schrecken von Auschwitz-Birkenau ist die Fortsetzung der Geschichte von Lale und Gita Sokolov die Suche nach einem neuen Zuhause und erst Jahre später in Australien fühlte sich Lale wohl dabei, seine Geschichte mit der neuseeländischen Autorin Heather Morris zu teilen. Als ebenso neuseeländische Geschichtenerzählerin ist es für mich ein Privileg, zur Weiterführung von Lales und Gitas herzzerreißender und doch herzerwärmender Geschichte beizutragen."Tali Shalom-Ezer, Regisseurin: "In Auschwitz, einer Fabrik des Todes und der Entmenschlichung, ist die Liebesgeschichte von Lale und Gita ein Akt des Widerstands. Es ist die Entscheidung, menschlich zu bleiben. Ich fühle mich inspiriert und geehrt, diese Geschichte zusammen mit dem talentierten Team, das wir zusammengestellt haben, zum Leben zu erwecken."Claire Mundell, Executive Producerin bei Synchronicity Films: "Es ist ein Privileg, die wunderschöne Liebesgeschichte von Lale und Gita auf die Leinwand zu bringen und dass Jonah, Anna, Melanie und Jonas uns auf dieser Reise begleiten, ist ein wahr gewordener Traum. Wir freuen uns, mit Tali und ihrer Vision für die Serie zu arbeiten, und wir sind Heather dankbar, dass sie uns ihr wunderschönes Buch anvertraut hat. Ich hoffe, dass jeder von Heathers mehr als 12 Millionen Lesern die Serie sehen und sich genauso in Lale und Gita verlieben wird, so wie wir es getan haben."Serena Thompson, Executive Producerin bei Sky Studios: "'The Tattoist of Auschwitz' ist eine kraftvolle, berührende und zeitgemäße Geschichte. Diese bahnbrechende Event-Serie wird Zuschauer auf der ganzen Welt begeistern und wir freuen uns, mit Synchronicity und unserem talentierten Cast - Jonah, Anna, Jonas und Melanie - unter der großartigen Regie von Tali ein unglaubliches Team zusammengebracht zu haben.""The Tattooist of Auschwitz" wurde produziert von Synchronicity Films in Zusammenarbeit mit Sky Studios im Auftrag von Serena Thompson, Executive Producerin bei Sky Studios, für Zai Bennett, Managing Director of Content, Sky UK. Claire Mundell ist Executive Producerin für Synchronicity Films. Hauptautorin Jacquelin Perske ist ebenfalls Executive Producerin des Projekts und Heather Morris ist Story Consultant. Evan Placey und Gabbie Asher sind die Autor:innen der Episoden."The Tattooist of Auschwitz" befindet sich derzeit in Produktion und wird 2024 in Großbritannien, Irland, Italien, Deutschland und Österreich auf Sky zu sehen sein.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über Sky Studios:Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)" und der internationalen Hits "Babylon Berlin (https://www.sky.de/serien/babylon-berlin-147415'shurl=babylon-berlin&wkz=WHPS10)", "Der Pass (https://www.sky.de/serien/der-pass)" und "Das Boot (https://www.sky.de/serien/das-boot/staffel-2-181309?wkz=WHPS10&shurl=dasboot)", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day (https://www.sky.de/serien/the-third-day-190470)" mit Jude Law, "ZeroZeroZero (https://www.sky.de/serien/zerozerozero-181830)" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", (https://www.sky.de/serien/the-new-pope-176656) ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino. Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an zehn Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA. Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Cécile Frot-Coutaz als Chief Executive Officer, Caroline Cooper als Chief Operating Officer, Cameron Roach als Director of Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Executive Vice President Sky Studios Italien und Deutschland.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Giusi ConcorsoContent PRgiusi.concorso@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5465374