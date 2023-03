Das Kaffee wach macht, ist kein Geheimnis. Doch wer weiß abends noch, wie viele Tassen man getrunken hat? Eine kleine App für die Apple Watch hilft jetzt beim Koffein-Tracking. Koffein ist die weltweit am häufigsten konsumierte Psychostimulans und steckt in Getränken wie Kaffee, Tee, Energiedrinks und oft auch in Limonaden. Schnell nimmt man so über den Tag relativ unbemerkt große Mengen Koffein zu sich und kann dann unter Umständen nicht mehr einschlafen. Ähnlich wie Apps, die den ausreichenden Konsum von Wasser tracken, bietet die App Astrocat nun für die Apple Watch einen Koffein-Tracker, der genau zeigt, wie es ums Koffein im eigenen Blut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...