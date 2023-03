In einer Rund-Mail an Verwendende des kostenlosen Free-Team-Plans des Containermanagers Docker teilt der Dienst dessen Ende mit und setzt eine Frist für ein kostenpflichtiges Abo. Entwickelnde, die ihre Projekte auf der Docker-Plattform in der Form des kostenlosen Plans "Free Team" organisiert haben, müssen sich nach Alternativen umsehen oder zahlen. Denn Docker will diesen Plan, der schon länger nicht mehr gebucht werden kann, komplett ...

Den vollständigen Artikel lesen ...