BERLIN (AFP)--Israel will den Verkauf seines Luftabwehrsystems Arrow 3 an Deutschland vorantreiben. "Wir haben darüber gesprochen, den Verkauf von Arrow 3 an Deutschland voranzubringen", sagte der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu nach seinem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Berlin. Angesichts der schmerzvollen Geschichte beider Länder wäre dies von "historischer Bedeutung".

"Vor 78 Jahren waren wir ein Nichts", sagte Netanjahu. "Weniger als 80 Jahre später spricht der Repräsentant des souveränen jüdischen Staates mit dem Regierungschef eines neuen Deutschlands, eines anderen Deutschlands, darüber, die israelischen Verteidigungssysteme zum Schutz des deutschen Luftraums einzusetzen."

Die Bundesregierung prüft mit Blick auf den Ukraine-Krieg und die Bedrohung durch Russland den Kauf eines Raketenschutzschilds. Im Gespräch ist das israelische System Arrow 3. Es wird von dem Unternehmen Israeli Aerospace Industries in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Boeing hergestellt. Voraussetzung für die Beschaffung wäre allerdings auch eine Zustimmung der USA.

