Intelligente Echtzeit- und historische Daten sollen die Straßenverkehrssicherheit in ganz Europa proaktiv fördern

Wejo Group Limited (NASDAQ: WEJO), ein weltweit führender Anbieter von Cloud- und Softwarelösungen der Marke Smart Mobility for Good für die intelligente Mobilität mithilfe von Daten aus vernetzten, elektrischen und autonomen Fahrzeugen, meldete heute die Verfügbarkeit der Lösung Road Health, die von NIRA Dynamics unterstützt wird, in ausgewählten Märkten Europas. Road Health, eine transformative Lösung, aggregiert Dateneinblicke für Straßen, damit Regierungen von reaktiver zu proaktiver Verkehrssicherheit wechseln und fundierte Infrastrukturentscheidungen treffen können. NIRA Dynamics ist ein Unternehmen für On-Board-Analytik und Einschätzung der Straßenverhältnisse für Fahrzeuge, das auf Sensorfusion und Systeme zur Überwachung der Straßenoberfläche spezialisiert ist. Überdies ist NIRA Dynamics eine Tochtergesellschaft von CARIAD, einem Unternehmen für Automobilsoftware des Volkswagen Konzerns.

"Road Health wird Behörden in ganz Europa Möglichkeiten zur Analyse umfangreicher Informationen über Straßen zur Verfügung stellen, sodass sie mithilfe von vernetzten Fahrzeugdaten Prioritäten für die Instandhaltung von Straßen ermitteln können", so Richard Barlow, Gründer und CEO von Wejo. "Durch die Verbindung von historischem Wissen über den langfristigen Zustand von Straßen mit aktuellen Erkenntnissen über die Straßenverhältnisse können Städte, Gemeinden sowie regionale und nationale Verkehrsabteilungen schnellere, intelligentere und sicherere Fahrten für alle Verkehrsteilnehmer ermöglichen."

Road Health sammelt Straßeninformationen und kombiniert Fahrbahnreibung, Rauheit und Fahrbahnunebenheiten in Echtzeit, um ein detailliertes Bild über den Zustand der Straßenoberfläche in den Städten und Gemeinden zu erhalten. Die Erhaltung und Instandhaltung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur ist notwendig und kostspielig. Mit den Einblicken von Road Health können die Verkehrsabteilungen den Zustand der Fahrzeuge, die Ursachen für den Instandhaltungsbedarf und die Gründe für die strukturelle Verschlechterung der Straßen analysieren, um ein klares Bild der früheren und aktuellen Verhältnisse zu erhalten, sodass schließlich die Verkehrssicherheit besser wird und die Kosten für die Wartung und das Asset Management sinken.

"Wir werden gemeinsam Informationen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in Europa bereitstellen", sagte Lisa Åbom, CEO von NIRA Dynamics. "Daten aus vernetzten Fahrzeugen ermöglichen eine bessere Sicherheit, indem sie die Straßeninstandhaltung optimieren und Transparenz mit Blick auf das Geschehen auf unseren Straßen während des ganzen Jahres bieten."

Für weitere Informationen zur Lösung Road Health in Europa sollten Sie unbedingt am nächsten Webinar von Wejo am 21. März 2023 teilnehmen: https://www.wejo.com/resources/how-real-time-data-transform-road-maintenance

Über NIRA Dynamics AB

NIRA Dynamics, gegründet 2001 mit Hauptsitz in Linköping/Schweden, ist auf Sensorfusion und Cloud-Dienste für Fahrzeugdaten spezialisiert. NIRA entwickelt kosteneffiziente Sicherheits- und Navigationslösungen für die weltweite Automobilindustrie sowie Big-Data-Dienste für den Straßeninstandhaltungssektor. Zu den Kunden gehören Audi, Volkswagen, Honda, Volvo, Trafikverket und Rijkswaterstaat. Weitere Informationen über NIRA finden Sie unter www.niradynamics.se

Über Wejo

Die Wejo Group Limited ist ein weltweit führendes Unternehmen für Cloud- und Software-Analysen für vernetzte, elektrische und autonome Mobilität. Wir revolutionieren die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und reisen, indem wir historische und Echtzeit-Fahrzeugdaten transformieren und interpretieren. Wejo ermöglicht intelligentere Mobilität, indem es Billionen von Datenpunkten von 20,8 Millionen Fahrzeugen, von denen 13,9 Millionen auf der Plattform aktiv waren und Daten nahezu in Echtzeit übermittelten, und über 94,6 Milliarden Fahrten weltweit (Stand: 31. Dezember 2022), über verschiedene Marken, Fabrikate und Modelle hinweg organisiert und diese Datenströme dann in großem Umfang standardisiert und erweitert. Wejo geht Partnerschaften mit ethischen, gleichgesinnten Unternehmen und Organisationen ein, um diese Daten in Erkenntnisse umzuwandeln, die einen Mehrwert für die Verbraucher schaffen. Mit den umfassendsten und vertrauenswürdigsten Daten, Informationen und Erkenntnissen schafft Wejo eine intelligentere, sicherere und nachhaltigere Welt für alle. Wejo wurde 2014 gegründet und verfügt über Büros in Manchester, Großbritannien, und in Regionen, in denen Wejo weltweit Geschäfte tätigt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.wejo.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn, Twitter und Instagram

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die vorliegende Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe-Harbor-Bestimmungen" des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.wejo.com/forward-looking-statements

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230316005261/de/

Contacts:

Medienkontakte:

Ben Hohmann, Wejo

ben.hohmann@wejo.com

Katie O'Brien, Raffetto Herman Strategic Communications im Auftrag von Wejo

wejopr@rhstrategic.com

Investorenkontakt:

Tahmin Clarke, Wejo

Tahmin.Clarke@wejo.com