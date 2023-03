© Foto: Oleg Gamulinskiy auf Pixabay



Während die einen jetzt darüber nachdenken, günstig bewertete Bankaktien einzusammeln, wächst bei den anderen die Angst vor einer Finanzkrise wie in 07/08. Was ist da los, Herr Wißler?

Antworten auf die Frage, wie Profi-Anleger die aktuell sehr angespannte Börsenlage einschätzen, stehen zurzeit hoch im Kurs. Lars Wißler, Chef des Börsendienstes "Aktie der Woche", vergleicht die aktuelle Marktlage mit der in 2007/2008, die nach dem Platzen einer Immobilienblase in den USA einsetzte. Übrigens: Lars Wißlers aktuelle Empfehlung als "Aktie der Woche" ist zurzeit schon fast 13 Prozent im Plus!

Ihre Meinung zur aktuellen Börsenlage, Herr Wißler?! Seine Antwort in vollem Wortlaut:

"Das Bankensystem wird bzw. ist unter Druck geraten, weil Kunden Angst bekommen und Gelder abziehen. Hier bemühen sich die Politik und Zentralbanken massiv, durch Stützungsmaßnahmen diese Ängste im Keim zu ersticken.



Silicon Valley Bank



Die Silicon Valley Bank, kurz SVB, ist ein Spezialfall unter den Banken. Ihre Pleite zeugt vor allem von dem extremen Washout im Startup und High-Growth Tech-Feld, der in der Spitze rund 75 Prozent des Wertes verloren hat. Die SVB war die Bank für junge Startups aus dem Silicon Valley und zuletzt an fast der Hälfte der entsprechenden Börsengänge beteiligt.



Fazit



Ich sehe keine Gefahr, dass hier ein Flächenbrand ausgelöst wird. Im Gegensatz zu 2007/08 ist es ein Nischenbereich, der mit hohem Risiko-Abschlag modelliert und bei traditionellen Banken im Vergleich zum 2007er-Thema Immobilien nur gering gewichtet wurde", so die Meinung von Lars Wißler, Chef des Börsendienstes "Aktie der Woche"

Tipp aus der Redaktion in diesem Zusammenhang: Schwierige Börsenzeiten brauchen starke Aktien, die den unsicheren Märkten trotzen. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. "Aktie der Woche"-Chef Lars Wißler hat für Sie in seinem kostenfreien (!) Report fünf Top-Werte herausgesucht, die genau diese Voraussetzungen mitbringen. Hier herunterladen. Es entstehen Ihnen keine weiteren Kosten.



Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion