Tagesausblick für 17.3.: DAX schließt nach Zinserhöhung fester. Immo-Aktien brechen ein.

Die Bullen konnten nach den Tiefschlägen der zurückliegenden Tage heute wieder eine gewisse Stärke zeigen und gingen als Punktsieger aus der heutigen Sitzung. Bei einem DAX®-Ausbruch über 15.000 Punkte könnten sie möglicherweise weitere Kräfte mobilisieren. Mit der heutigen wenig überraschenden Zinserhöhung seitens der EZB ist ein Unsicherheitsfaktor zunächst einmal ausgeräumt. Die Bereitstellung von Hilfen seitens der Schweizer Notenbank für die Credit Suisse trug ebenfalls zur Beruhigung an den Aktienmärkten bei. Morgen werden eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet und der große Hexensabbat könnte für Bewegung an den Märkten sorgen. So mancher Anleger wirft jedoch bereits einen Blick auf die nächste Woche. Dann fällt in den USA die Leitzinsentscheidung.

An den Anleihemärkte sieht man dem Ereignis aktuell gelassen entgegen. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere haben sich im Bereich der Tiefs der zurückliegenden Tage eingependelt. Dies wiederum stützte heute die Notierungen für Gold und Silber. Die leichte Erholung an den Aktienmärkten sorgte auch für eine Stabilisierung am Ölmarkt. Dennoch liegt der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil mit rund 74 US-Dollar immer auf dem tiefsten Stand seit Januar 2022.

Unternehmen im Fokus

Elmos Semiconductor verbuchte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinnsprung. Evotec von Bristol Myers eine Meilensteinzahlung über rund 75 Millionen US-Dollar. Hintergrund sind gute Fortschritte bei der Entwicklung von Molecular Blues. Dahinter steckt die Entwicklung eines Moleküls, das die Interaktion zwischen zwei Proteinen stabilisiert, die normalerweise nicht interagieren. Die Immobilienkonzerne halten keine guten Nachrichten für die Anleger parat. Imstone Real Estate wird die Dividende aufgrund des schwachen Geschäftsjahres kürzen. Grand City Properties wird für das abgelaufene Geschäftsjahr die Dividende komplett streichen. Der Kurs brach daraufhin zweistellig ein. Gute Umsätze im Krebsmedikament Monjuvi und gestiegene Lizenzeinnahmen sorgten bei Morphosys für überraschend hohe Erlöse in 2022. Aufgrund von Kostensenkungen fielen die Verluste zudem niedriger aus, als von Experten erwartet wurde. Der Biotechnologiekonzern bereitete die Marktteilnehmer darauf vor, dass die Umsatzerlöse aus dem Krebsmedikament 2023 möglicherweise sinken. Dennoch sprang das Papier zu Handelsbeginn zweistellig nach oben. Der Softwarekonzern Suse konnte im ersten Geschäftsquartal den Umsatz um rund zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern und wieder schwarze Zahlen schreiben.

Morgen werden unter anderem Bechtle, Deutsche Bank, Vonovia Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen beziehungsweise zur Bilanzpressekonferenz laden. Möglicherweise wird es einen aktualisierten Ausblick auf das laufende Jahr geben. VW wird Daten zu den Auslieferungen im Februar veröffentlichen.

Wichtige Termine

Großer Verfallstag an den Terminbörsen

Deutschland: Baugenehmigungen, Januar

Eurozone: Verbraucherpreise, Februar, endgültig

USA: Industrieproduktion, Februar

USA: Frühindikatoren, Februar

USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen, März, vorläufig

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.980/15.080/15.140/15.260/15.480/15.580 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.540/14.660/14.760 Punkte

Der DAX® startete mit einem Gap nach oben. Prallte allerdings kurz nach Handelsbeginn an der Widerstandsmarke bei 14.980 Punkten nach unten ab und sank zeitweise auf 14.660 Punkte. Am Nachmittag übernahmen die Bullen wieder das Zepter und schoben den Leitindex in den Bereich der Widerstandsmarke von 14.980 Punkten. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.140/15.260 Punkte. Oberhalb dieser Zone ist gar eine nachhaltige Trendwende möglich. Bis dahin sollten Anleger mit weiteren Rücksetzern rechnen.

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.12.2022 - 16.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.03.2016 - 16.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Top Zins Garant Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, dass sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® A2FHD9 * 1.025,00 24.03.2028 Chance auf Ertragszahlung von 42,50 EUR p.a.; 100% Kapitalschutz**

*Zeichnungsfrist bis 28.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** durch den Emittenten zum Laufzeitende; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.03.2023; 17:30 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 9,10 15 13.755,054141 14.246,109574 Open End DAX® HC4L2X 4,73 25 14.148,021085 14.442,299924 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.03.2023; 17:30 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 5,75 -15 15.717,466624 15.225,509919 Open End DAX® HC4J4X 9,46 -25 15.324,499681 15.030,269287 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.03.2023; 17:30 Uhr

