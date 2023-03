Das sind die neuen Megatrends: https://bit.ly/3To2g4p Warum sich hier ein Investment lohnen könnte: Jetzt das Megatrend-Depot von Dr. Dennis Riedl kennenlernen! Schon lange bevor eine Bank aus dem Silicon Valley neue Sorgen vor einer Finanzkrise auslöste, stecke die Schweizer Traditionsbank Credit Suisse in Schwierigkeiten. Philipp Vorndran, der selbst jahrelang bei der Credit Suisse arbeitete und inzwischen Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Flossbach von Storch ist, erklärt im Interview, wie es so weit kommen konnte. Ein großer Abfluss von Kundengeldern und eine Zinspolitik, die früher oder später zu Kollateralschäden führen mussten, sind laut Vorndran mitverantwortlich für das Chaos bei der CS. Warum er von Regulierungsseite eine strikte Trennung von Vermögensverwaltung und Investmentbanking fordert und was jetzt noch auf die Märkte zukommen könnte: Jetzt einschalten und mehr erfahren!