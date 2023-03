Der DAX zeigte sich am heutigen Donnerstag wieder sehr volatil und sackte im Tagestief bis 14.664 Punkte ab, konnte sich in der Folge aber doch wieder stark erholen und notiert aktuell im Bereich von 15.000 Punkten. Bisher ist die Erholung aber lediglich als normale Gegenbewegung im übergeordneten Abwärtstrend zu sehen. Sowohl im S&P 500 als auch im DAX zeigt sich im großen Bild deutliche Schwäche. Am Vortag hieß es im Insight: "Kann sich der DAX ...

