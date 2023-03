Avania, ein weltweit führendes medizintechnisches Auftragsforschungsinstitut (CRO), gab heute die Ernennung von Todd M. Pope zum neuen Vorsitzenden des Board of Directors bekannt. Todd M. Pope bringt seine 30-jährige Erfahrung in den Bereichen Technologie und Medizingeräte sowie in der Unternehmensführung von Large Caps und Startup-MedTech-Unternehmen in das Unternehmen ein und wurde laut TIME Magazine in die TIME 50 Liste der einflussreichsten Personen im Gesundheitsbereich im Jahr 2018 aufgenommen. Nachdem er die vergangenen 20 Jahre in CEO-Rollen für private und öffentliche Unternehmen zubrachte, fungiert er nun als Vorsitzender des Board of Directors von AdvaMed ACCEL, des Geschäftsbereichs von AdvaMed, der sich der Adressierung der einzigartigen Bedürfnisse von kleinen und Startup-Unternehmen im Medizingerätebereich widmet.

"Ich bin äußerst erfreut, diese Rolle in derart dynamischen Zeiten übernehmen zu dürfen und Avania auf seiner Wachstumsreise zu unterstützen", so Todd M. Pope. "Nach einer bereichernden Karriere und der Leitung von Unternehmen im MedTech-Sektor motiviert mich nun die Möglichkeit, mit der Geschäftsleitung zusammenzuarbeiten, um die transformatorische Geschäftsstrategie von Avania ausarbeiten zu können."

Die früheren Rollen von Todd M. Popes umfassten die Position des Global President von Johnson Johnson Cordis, des President und CEO von TransEnterix sowie andere leitende Führungspositionen im MedTech-Sektor. Todd M. Pope ist gegenwärtig Director of the Boards von Distalmotion und Humacyte und ein Partner bei Revival Healthcare Capital.

"Die Erfolgsgeschichte von Todd M. Popes in Verbindung mit seiner tiefgehenden Betriebs- und Geschäftserfahrung im MedTech-Sektor prädestiniert ihn als ideale Person für diese Rolle", so Sapna Hornyak, President und CEO von Avania. "Ich freue mich nun auf die enge Zusammenarbeit mit Todd M. Pope, um sicherzustellen, dass Avania auch weiterhin einen positiven Einfluss auf alle Interessenvertreter ausüben wird, einschließlich der Kunden von Avania, unserer Mitarbeiter und der MedTech-Gemeinschaft. Die Geschäftsleitung und das Board of Directors sind äußerst erfreut über den Ausblick auf die Zukunft und freuen sich bereits darauf, Avania gemeinsam mit unserem neuen Vorsitzenden in die nächste Phase hieven zu können."

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Todd", ergänzte Edouard Pillot, Managing Partner, und Enrico Grasso, Partner von Astorg Mid-Cap, der eine Mehrheitsbeteiligung an Avania hält. "Er bringt seine umfassende MedTech-Branchenerfahrung und seine Beziehungen in das Unternehmen ein, die unschätzbare Geschäftsbeziehungen mit den Kunden und Einblicke in ihre sich wandelnden Bedürfnisse umfassen sowie das Wissen, wie Avania am besten für sie tätig werden kann. Todd M. Popes Managementerfahrung mit kleinen und großen Unternehmen wird Avania darüber hinaus bei seinen Wachstums- und Skalierungsbestrebungen unterstützen."

Über Avania

Avania ist ein führendes, weltweit tätiges Full-Service-Auftragsforschungsunternehmen, das sich auf das Management von klinischen Studien für Medizinprodukte, IVDs, Biologika und Geräte-Wirkstoff-Kombinationen auf internationaler Ebene konzentriert. Avania unterstützt Produkte von der First-in-Human-Phase bis zur Phase nach der Markteinführung mit demselben maßgeschneiderten Ansatz. Wenn Sie Ihre Medizintechnik voranbringen wollen, brauchen Sie Avania. Die Vision von Avania ist es, Ihr zuverlässiger globaler Partner bei der Entwicklung Ihrer medizinischen Technologie zu sein, von der Innovation bis zur Kommerzialisierung, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern.

