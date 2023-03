AT&S spart Kosten und reduziert das Investitionsvolumen. "Die aktuelle Marktschwäche im Bereich IC-Substrate wirkt sich zwar auf die Geschwindigkeit unseres Wachstums aus, ändert aber nichts an der langfristigen Perspektive unserer Märkte und unserer Positionierung", so CEO Andreas Gerstenmayer. "Im Gegenteil, wir werden diese herausfordernde Zeit nutzen, um gestärkt und mit einem breiteren Kundenportfolio unsere Strategie fortzusetzen", kommentiert Gerstenmayer die Perspektive des Unternehmens. "Zunächst wird dies aber konsequente Anpassungen unserer Kostenstrukturen erfordern", räumt er ein. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022/23 werden für die folgenden zwei Jahre Kosteneinsparungen in Summe von 440 Mio ....

