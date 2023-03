Zürich (ots) -Trotz schwierigem Marktumfeld auf Erfolgskurs: Der grösste Angel Investor Club der Schweiz ermöglichte im Jahr 2022 total 106 Finanzierungsrunden.Der grösste Angel Investor Club der Schweiz publizierte heute den vielbeachteten jährlichen SICTIC Investment Report: Von total 153 Finanzierungsrunden in Schweizer Frühphasen-Startups im ICT- und FinTech-Sektor waren in 106 Runden SICTIC Investoren und Investorinnen involviert. Damit deckt SICTIC 69% aller Frühphasen-Finanzierungen in Schweizer ICT- und Fintech-Startups ab und trägt damit wesentlich zum erfolgreichen Technologie-Transfer in innovative Produkte und zur Schaffung neuer zukunftsträchtiger Arbeitsplätze bei.Das aggregierte Portfolio der SICTIC Investoren-Community wächst auf beeindruckende 254 Startups, wovon einige bereits den sogenannten "Unicorn"-Status, also eine Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde Schweizer Franken, erreichen konnten oder kurz davor stehen. Weiterhin meldet SICTIC beachtliche 9 Exits."Trotz vielen Unsicherheiten im Markt und einem Anstieg der Inflation, war 2022 ein überaus starkes Wachstumsjahr für Venture Capital in der Schweiz. Dies unterstreicht nicht nur die Qualität und Robustheit von Schweizer Startups, sondern zeigt auch die führende Rolle von SICTIC als aktivste Matchmaking-Plattform für Schweizer Frühphasen-Finanzierungen", freut sich Dr. Thomas Dübendorfer, Präsident von SICTIC.SICTIC kündigt ausserdem an, neben Startups aus dem ICT- und Fintech-Bereich künftig auch Startups aus anderen Technologie-Sektoren unterstützen zu wollen:"Wir wollen unseren erfolgreichen und effizienten Matchmaking-Prozess auf andere Sektoren ausweiten. Dies bietet einerseits Möglichkeiten für unsere Investoren und Investorinnen, ihr Portfolio weiter zu diversifizieren - andererseits können wir so einen grösseren Beitrag zum Schweizer Startup-Ökosystem leisten, da mehr Startups von unserem Matchmaking-Prozess profitieren können", erklärt Thomas Ackermann, Geschäftsführer von SICTIC.Über SICTICDer Swiss ICT Investor Club (SICTIC) verbindet Angel Investoren mit jungen Schweizer Technologie-Startups.Der 2014 gegründete Verein mit Sitz in Zürich und Büros in Lausanne und Manno TI setzt sich für das Wachstum des Schweizer Startup Ökosystems ein, indem er Startups den Zugang zu Risikokapital erleichtert.Während den regelmässig stattfindenden Investorentagen treffen Jungunternehmer und Jungunternehmerinnen auf erfahrene und engagierte Investoren und Investorinnen, die Startups mit Kapital, Netzwerk und Wissen unterstützen können.SICTIC fördert aktiv den Austausch der Investoren und Investorinnen untereinander. Mit dem kostenlosen "Swiss Angel Investor Handbook" (https://www.angelhandbook.ch) und der "SICTIC Academy" (https://www.sictic.ch/academy/ ) stellt SICTIC ausserdem ein reichhaltiges Aus- und Weiterbildungsangebot sowohl für angehende wie auch für erfahrene Investoren und Investorinnen zur Verfügung.Mit über 500 Personen ist SICTIC das mit Abstand grösste Angel-Investoren-Netzwerk der Schweiz.Weitere InformationenSICTIC Investment Report 2023: https://www.sictic.ch/report2023/Schweizer Unicorns: https://www.sictic.ch/swiss-unicornsWebseite: https://www.sictic.ch/Events: https://www.sictic.ch/events/SICTIC Academy: https://www.sictic.ch/academy/Swiss Angel Investor Handbook: https://www.angelhandbook.chPressekontakt:Dr. Thomas DübendorferPräsidentpresident@sictic.ch+41 79 347 27 61Swiss ICT Investor Club (SICTIC)Stockerstrasse 448002 Zürichinfo@sictic.chOriginal-Content von: Swiss ICT Investor Club (SICTIC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089188/100904516